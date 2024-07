Após Davi, do BBB 24, famoso também causa polêmica com foto do Google

Davi Brito, campeão do BBB 24, da fora em affair e publica foto do google para avisar que está com virose

A foto do Google publicada por Davi Brito, campeão do BBB 24, fez até João Vicente de Castro causar nas redes sociais. O famoso aproveitou a onda para brincar com a situação e falou aos fãs que faltaria a um compromisso profissional.

Após os fãs pegarem Davi na mentira, após alegar que estava doente e publicar a imagem de um termômetro pega no site de busca, João também seguiu a mesma linha e, em tom de deboche, postou uma foto de um pneu furado.

“Gente, só dando uma satisfação aí, que eu tinha um compromisso agora e eu infelizmente não vou conseguir chegar a tempo”, começou o ator, que não citou nomes.

Em seguida, João Vicente disse que era um compromisso de trabalho: “Não vou conseguir chegar a tempo porque furou o meu pneu”, disse no post usando uma foto do Google.

Davi está doente?

Após a foto fake nas redes sociais, os fãs de Davi tiveram dificuldades para entender se tudo não passava de um trote ou era real, mas a namorada Tamiris Assis falou tudo que sabe sobre o assunto.

Pelas redes sociais, a musa do Boi Garantido e affair do baiano disse que o encontro com o campeão do BBB 24 não aconteceu como ela desejava.

No aeroporto de Brasília, a famosa contou aos fãs que Davi está com uma virose e que preferiu respeitar a decisão do ex-brother.

Ex-BBB em ‘A Fazenda 16′

Recentemente, o campeão do Big Brother Brasil disse aos fãs que aceitaria o convite para entrar em ‘A Fazenda’, que estreia em setembro na Record.

“Participaria, sim. Eu tô esperando até receber o convite aí ano que vem. Ou até esse ano mesmo, eu vou. Se quiser me botar na ‘Fazenda’, o pau vai quebrar. Partiu ‘Fazenda’? Alô, meu irmão, me chama aí”, disse o ex-motorista de aplicativo.