Por que George e Charlotte não poderão viajar juntos no futuro

Há uma regra inflexível dentro da Família Real Britânica que resultará na separação dos filhos mais velhos do Príncipe William, George e Charlotte. Atualmente, George e Charlotte são o segundo e terceiro na linha de sucessão ao trono britânico, respectivamente. A regra, que será implementada quando George completar 12 anos em 2025, estipula que os dois não devem viajar juntos em um mesmo avião. Essa medida visa preservar a linha sucessória, garantindo que não haja risco de perda simultânea dos herdeiros diretos.

Impacto da regra na Família Real

A mesma regra foi aplicada aos príncipes William e Harry quando o primogênito do Rei Charles III completou 12 anos. O ex-piloto do Rei Charles III, Graham Laurie, relembrou à Hello Magazine que a família costumava viajar junta até que William alcançasse a idade limite. A partir de então, William passou a viajar em uma aeronave separada, enquanto os demais membros da família voavam em outra. Esta prática foi rigorosamente seguida durante todos os anos em que Laurie trabalhou para o Rei Charles III.

A imposição dessa regra tem como objetivo proteger a continuidade da linha sucessória. Se um desastre aéreo ocorresse, pelo menos um dos herdeiros permaneceria seguro, garantindo a estabilidade da sucessão ao trono. Atualmente, William está em primeiro lugar na linha sucessória, seguido por George, Charlotte, e seu filho mais novo, Louis. O Príncipe Harry, que agora reside nos Estados Unidos, ocupa a quinta posição.

Reflexões e possíveis consequências

Essa política pode ter implicações profundas nas dinâmicas familiares e na relação entre os irmãos. No caso de William e Harry, especula-se que a separação forçada em viagens pode ter contribuído para o distanciamento entre os dois. Resta ver como essa regra afetará a relação entre George e Charlotte no futuro.

Os assessores da Família Real ainda não comentaram publicamente sobre as revelações feitas por Laurie à Hello Magazine. No entanto, a implementação dessa regra sugere um compromisso contínuo com a tradição e a segurança na gestão da linha sucessória britânica.