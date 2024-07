Nego Di preso: Lumena faz web gritar com nova ‘piada’ sobre o ex-BBB

A ex-BBB Lumena Aleluia voltou a comentar sobre a prisão de Nego Di, levado preventivamente pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul para a Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan).

Depois de viralizar com um vídeo onde diz que vai visitar um dos “melhores humoristas do Brasil” na cadeia, a ex-sister voltou a web e comentou que o humorista não aprendeu a lição e que está fazendo outra rifa.

“O Nego Di não aprende a lição mesmo. Já tá fazendo outra rifa. Tá rifando o c* dele na cadeia”, afirmou Lumena num vídeo postado no X, antigo Twitter.

Reação da web

A fala repercutiu nas redes sociais, principalmente depois que fãs da ex-BBB começaram a compartilhar e comentar sobre o assunto.

Um anônimo chegou a comentar que gritou ao ouvir Lumena falando do colega do BBB 21. Outros pediram para Nego Di aprender a lição e também que a ex-sister “está devolvendo na mesma moeda”.

Há também quem lembre o meme “Lumena deixou”, criado durante a participação polêmica da ex-pipoca no BBB 21.

Piada com Nego Di

Para quem não viu, a participante do reality show De Férias Com o Ex (MTV Brasil) postou recentemente um vídeo onde caminha até uma delegacia e diz que vai ao encontro de Nego Di para fazer sua primeira aula de stand up com seu “professor”.

O post também gerou muitos comentários dos seguidores. Um disse que essa foi a primeira vez que deu risada de algo envolvendo o humorista. Já outro afirmou que “já já aparece o menino Ney [Neymar Jr.] para pagar a fiança” e o ex-BBB estará fora da cadeia.

Investigação

Nego Di consta como proprietário da loja virtual “Tadizuera”, que operou entre os meses de março e julho de 2022, quando foi retirada do ar por determinação da Justiça. Nas redes sociais, o influencer costumava chamar a atenção ao divulgar a loja e produtos à venda com valor abaixo do mercado.

Segundo a Polícia Civil, seguidores chegaram a adquirir os produtos, mas nunca receberam a compra, algo que os investigadores afirmaram ser de conhecimento do influenciador, visto que ele nem sequer possuía um estoque dos produtos oferecidos para venda.

Apesar de não entregar os produtos aos compradores, os investigadores revelam que Nego Di movimentava as contas bancárias da empresa, que tinham os valores pagos pelos clientes.

Segundo as informações, foram feitas diversas tentativas de intimar o humorista a prestar esclarecimentos, mas ele não era encontrado.