Meghan Markle chama toda a atenção com este detalhe em seu vestido em uma noite polêmica para Harry

Há um ano, a duquesa de Sussex compareceu à noite dos ESPY Awards, os prêmios para o esporte americano. Uma noite em que Meghan Markle replicou seu segundo vestido de noiva, usando um design muito semelhante àquele icônico de Stella McCartney que recebeu tantos aplausos na época, de acordo com as informações do site Vanitatis.

Meghan Markle usou um vestido de noiva com detalhes pessoais

Embora com algumas pequenas diferenças, não se pode evitar lembrar daquela imagem de 19 de maio de 2018, quando teve a recepção na Frogmore House, dentro das propriedades dos Windsor, para celebrar uma recepção com alguns escolhidos.

Meghan Markle rouba todos os olhares com este detalhe em seu vestido na noite mais polémica de Harry (Kevin Mazur/Getty Images for W+P)

Meghan, já sendo a duquesa de Sussex, havia se despedido do design da Givenchy que escolheu para dar o próximo passo com Harry e o trocou por uma peça limpa com a qual estava muito bonita. Decote halter e costas nuas eram as duas características daquele segundo vestido de noiva que ela usou novamente.

Decote halter e costas nuas, assim Meghan Markle roubou os olhares no ESPY Awards de 2024

Ela atraiu os olhares em uma noite muito ambiciosa e em um lugar para o qual com certeza teria gostado de ir em outras circunstâncias. Estamos falando do Dolby Theatre de Los Angeles, o mesmo lugar onde, todos os anos, são entregues os prêmios Oscar. No entanto, desta vez era outro ambiente e outro destinatário, pois era seu marido, o príncipe Harry, quem ganhou o prêmio Pat Tillman dos ESPY Awards por seu papel nos Jogos Invictus.

Meghan Markle (Kevin Mazur/Getty Images for W+P)

Para complementar seu visual na noite de Hollywood, a duquesa de Sussex escolheu brincos de diamante, além disso, em contraste com o vestido branco nupcial, Meghan usava sandálias baixas de tiras pretas.