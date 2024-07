Este fim de semana foi cheio de surpresas para o Reino Unido com a aparição da princesa de Gales, Kate Middleton, junto com sua filha Charlotte na final masculina de Wimbledon, All England Lawn Tennis and Croquet Club, que foi recebida com aplausos quando a esposa do príncipe William desceu as escadas para desfrutar do evento.

Middleton tornou-se o centro das atenções do torneio de tênis porque é a segunda atividade a que comparece desde que revelou que está com câncer. Chegou de mãos dadas com sua filha, enquanto sorria e cumprimentava os presentes.

A nora do Rei Charles III não só fez o evento ecoar, mas roubou olhares de todos ao escolher um traje muito elegante que honrou sua beleza e parecia forte e poderosa, especialmente pela cor escolhida: o roxo, conforme relatado pelo portal El Heraldo.

A poderosa homenagem de Kate Middleton a Lady Di em sua emocionante reaparição Kate Middleton foi aplaudida de pé ao chegar ao torneio masculino de Wimbledon ( Karwai Tang/Foto: Getty Images)

De roxo elegante e poderosa

Com um vestido roxo, cabelo solto, levemente ondulado e separado por uma risca lateral, Kate Middleton nos presenteou com um de seus looks mais elegantes em Wimbledon. A maquiagem estava mais intensa do que o habitual, com brilhos dourados visíveis.

Para as sombras, ela escolheu um tom de roxo claro e uma linha de delineador preto, que juntos deram profundidade ao seu olhar. Como complemento, usou um blush rosado e nos lábios uma cor combinando, conforme relatado pela revista Glamour.

Mas o detalhe não está apenas em seu visual total, mas no significado da cor de seu vestido roxo, muito apropriado para a ocasião, pois é uma das cores oficiais do All England Lawn Tennis and Tennis Club, do qual ela é patrona.

Kate Middleton com Diana, Princesa de Gales, presente em seu traje

Outro detalhe do seu vestido roxo, que poucos conhecem, é que Kate Middleton prestou homenagem à mãe de seu marido, Lady Diana, ao usar essa cor e deixando claro que é tão experiente em moda quanto sua sogra foi.

Os especialistas destacam que as famílias reais se caracterizam por escolher looks recatados e sofisticados, optando por tons neutros. No entanto, Lady Di se afastou deste código de vestimenta, impondo moda.

Depois de se divorciar do rei Charles III em 1996, a ‘princesa do povo’ renovou sua imagem, optando por escolhas audaciosas. Foi por isso que no mesmo ano, ela surpreendeu ao comparecer a um jantar de gala em Chicago, nos Estados Unidos, usando um elegante vestido roxo da Versace combinado com sapatos da mesma cor da marca Jimmy Choo.