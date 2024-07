O look combinado da princesa Leonor com sua irmã, pelo qual estão sendo criticadas

A princesa Leonor tornou-se uma das mulheres mais comentadas de Espanha por ser a futura rainha, por isso cada uma das suas aparições é analisada ao pormenor, desde os seus gestos, looks, maquilhagem e até discursos. Agora que os Prêmios de Girona começaram, a agenda da monarca está cheia de eventos reais.

O rei Felipe VI, a rainha Letizia e suas filhas, Leonor e Sofía, se encontraram no dia 9 de julho em Sant Feliu de Llobregat, em Barcelona, especificamente no ateliê de Jaume Plensa, para a inauguração dos Prêmios de Girona, que buscam promover o esforço, a pesquisa científica, a criatividade artística e o talento de jovens empreendedores e inovadores.

Para o grande dia, as irmãs Bourbon apareceram com looks combinados como nos velhos tempos, situação que tem sido duramente criticada nas redes por um motivo particular.

O visual combinando da princesa Leonor e Sofia

A princesa Leonor e a infanta Sofía têm um estilo muito semelhante, destacando-se pela simplicidade e elegância, por isso, desta vez apostaram num look total branco.

No caso da herdeira ao trono, ela optou por uma blusa romântica branca com mangas três quartos, levemente bufantes e terminadas em punho. Além disso, a blusa tinha um estampado de listras grossas tecidas em linho quase transparente, mas elegante.

Para seu look, ela adicionou uma calça estilo jeans na mesma tonalidade de cintura alta e corte reto, que estiliza a figura, criando um efeito de pernas infinitas. Para o calçado, ela adicionou umas alpargatas confortáveis mas com muito estilo.

No caso da infanta, optou por um visual também em branco bastante boêmio, sendo um top inspirado nas blusas tunisinas, que tem forma de caixa, gola redonda com laços de pompons e abertura em forma de V.

Ao mesmo, ela adicionou uma calça de cintura alta com detalhes vazados nas laterais, e acrescentou um cinto largo do mesmo tecido, para amarrar na frente. Para os pés, optou por um par de sapatos idênticos aos de sua irmã.

Não é a primeira vez que as irmãs reais decidem aparecer com looks em dupla, pois em sua infância seus pais costumavam vesti-las com roupas iguais ou muito parecidas, no entanto, agora que cresceram e que Leonor tem responsabilidades como rainha, internautas afirmam que ela deve se distinguir do estilo de Sofia por ser a grande herdeira.

“Leonor, por favor! Que não te vistam igual à tua irmã, mostrem suas personalidades e vocÊ mais ainda porque é a futura Rainha, tua irmã que encontre seu estilo. Já não são pequenas para andar quase idênticas”, “Estão muito bonitas, mas Leonor será rainha e deve se destacar”, “Tenho entendido que Leonor deve se destacar e com looks idênticos não se faz”, foram alguns comentários.