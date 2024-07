O filme eletrizante que já é o mais visto na Netflix: não te dará um momento de descanso

As primeiras semanas de julho têm destacado a plataforma Netflix por todos os seus lançamentos, incluindo uma produção italiana sobre sequestros e desaparecimentos que já está no Top 10 dos mais assistidos. Chama-se ‘Desaparecidos na noite’ e destaca-se pela sua escuridão e pelas perigosas investigações que aborda.

Dirigido por Renato De María, conhecido por ‘O roubo a Mussolini’, e estrelado por Riccardo Scamarcio e Annabelle Wallis, este aguardado filme italiano chamou a atenção do público e mal estreou na última quinta-feira, 11 de julho.

A sinopse oficial deste intrigante e misterioso filme italiano da Netflix é: "Um pai imerso em um divórcio problemático embarca em uma missão perigosa quando seus filhos desaparecem sem deixar rastros de sua isolada casa de campo".

O filme da Netflix centra sua história em Pietro (Riccardo Scamarcio) e Elena (Annabelle Wallis), sua recente ex-esposa, que no meio do processo de divórcio, sofrem o desaparecimento de seus filhos que estavam na casa de campo. Elena culpa ele pelo desaparecimento, até que ambos descobrem que foram sequestrados.

"Elena é uma psiquiatra americana radicada em Apúlia, Itália, por amor a Pietro, um homem com um passado turbulento. Eles se casaram, tiveram dois filhos e planejavam remodelar juntos uma antiga casa de campo para transformá-la em um hotel. Mas as coisas não saíram como esperavam, e em breve Pietro e Elena se separaram", diz a sinopse do filme, conforme o portal Perfil.

A produção que combina ação e suspense de forma magistral, conta com um grande elenco que inclui Annabelle Wallis, Riccardo Scamarcio, Massimiliano Gallo, Gerhard Koloneci, Radu Murarasu, Bruno Ricci e Elena Riccardo.

Cada um destes talentosos atores contribui com seu próprio brilho para esta emocionante produção, que tem cativado a atenção dos espectadores ao redor do mundo.