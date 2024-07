Lançamentos da Netflix para a terceira semana de julho: tudo isso chega de 15 a 21 do mês

O Netflix irá adicionar uma ampla variedade de filmes, séries e programas de televisão para o entretenimento de seus milhões de assinantes em todo o mundo durante a terceira semana de julho de 2024.

ANÚNCIO

Entre os projetos que chegam neste período se destacam os últimos lançamentos de Cobra Kai e Sweet Home, um filme promissor de romance e um documentário sobre um crime que chocou a Itália.

Séries e filmes que estreiam na Netflix de 15 a 21 de julho

No entanto, diante de tanta diversidade, é difícil decidir a que dar atenção. Por isso, apresentamos quatro das produções originais mais interessantes que a Netflix lançará de 15 a 21 de julho.

Em seguida, haverá uma lista completa de todos os títulos que chegarão à plataforma de streaming na América Latina nos próximos sete dias. Com certeza, você encontrará algo para assistir que se adapte ao seu gosto.

Cobra Kai (T6, parte 1)

A primeira parte da sexta e última temporada da série sequela da franquia Karate Kid finalmente chega esta semana com as atuações de Ralph Macchio, William Zabka e muitos outros.

Sinopse: Agora que Cobra Kai está fora do All Valley, os senseis e alunos terão que decidir se vão competir no Sekai Taikai - o mundial de karatê - e como o farão.

Data de lançamento: 18 de julho

ANÚNCIO

Mergulhando no Amor

Harry Connick Jr., Agni Scott e Ali Fumiko Whitney são as estrelas principais desta comédia romântica que promete se tornar um sucesso de verão na plataforma de streaming.

Sinopse: Após o fracasso do disco com o qual pensava retornar ao sucesso, uma estrela do rock se muda para Chipre, onde lida com visitantes inesperados, e encontra um antigo amor.

Data de lançamento: 19 de julho

Sweet Home (T3)

A série coreana estrelada por Song Kang se despede em grande estilo com uma terceira e última temporada repleta de momentos cheios de drama, suspense e terror para o deleite de seus seguidores.

Sinopse: À medida que o fenômeno da monstrificação chega ao fim e uma nova humanidade começa, aqueles que estão no limite entre monstros e humanos devem tomar uma difícil decisão em sua luta pela sobrevivência.

Data de lançamento: 19 de julho

O assassinato de Yara Gambirasio

A mais de uma década do assassinato da menina Yara Gambirasio na Itália, a Netflix revisita o terrível crime em uma série documental que conta com o depoimento do homem condenado por sua morte.

Sinopse: Esta série documental explora a fundo o desaparecimento de Yara, uma garota de 13 anos, e a desconcertante investigação que abalou a tranquilidade de uma pequena cidade italiana.

Data de lançamento: 16 de julho

As outras produções que chegam à Netflix na terceira semana de julho são: