Hulk Vermelho? Saiba mais sobre o personagem que roubou toda a atenção no trailer de ‘Capitão América 4′

As imagens prévias reveladas das filmagens de ‘Capitão América 4′, oficialmente intitulado ‘Capitão América: Um Novo Mundo’, revelaram que a presença de Harrison Ford era para interpretar o papel do General Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross.

Isso eventualmente significaria que o papel de alguma forma acabaria se transformando no Hulk Vermelho. Mas para surpresa dos fãs da Marvel Studios, isso vai acontecer neste mesmo filme, programado para ser lançado em 14 de fevereiro de 2025.

O primeiro teaser do filme, publicado nesta sexta-feira, 12 de julho, mostrou quase que secretamente as primeiras imagens do General Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross transformado no Hulk Vermelho. É hora de descobrir qual é a origem deste personagem nas histórias em quadrinhos da Marvel Comics, que agora fará sua estreia nos Estúdios Marvel.

De onde vem o Hulk Vermelho?

O primeiro a saber é que o Hulk Vermelho, originalmente, é um antagonista do Hulk tradicional, o Professor Bruce Banner. É relativamente novo, pois estreou na nova era dos personagens da Marvel Comics, após os anos 2000.

Esta transformação nasce de um experimento secreto realizado pelo vilão conhecido como o Líder e M.O.D.O.K. Esses dois vilões usam tecnologia avançada e radiação gama para transformar Ross em uma versão vermelha do Hulk, mais poderosa e com habilidades diferentes.

A motivação de Ross para se tornar o Hulk Vermelho é dupla. Primeiramente, ele quer ter o poder necessário para destruir o Hulk, a quem ele odiou por anos. Em segundo lugar, ele busca poder para proteger seu país e sua filha, Betty.

A forma de introduzi-lo através do Capitão América Sam Wilson é o segredo que descobriremos no filme que será lançado no início de 2025.

Orçamento do ‘Capitão América 4′

Com a ambição de oferecer uma produção de alta qualidade, relata-se que houve um aumento em seu orçamento em relação ao que se sabia inicialmente e é que, segundo o World of Reel, ‘Brave New World’ teria custado ao estúdio entre US$ 350 e 375 milhões. Originalmente tinha um orçamento de US$ 275 milhões, mas após receber feedback negativo nos primeiros testes e a insatisfação da Marvel com o primeiro corte, extensas refilmagens foram feitas.

De acordo com a fonte, essas regravações, que incluem três grandes sequências de ação realizadas nos últimos meses, resultaram em um aumento significativo nos gastos de produção, a ponto de ser "quase como se estivessem filmando um filme completamente novo".

As coisas não têm sido particularmente fáceis para o novo filme do Capitão. Inicialmente, Brave New World havia terminado de ser filmado em junho de 2023 e estava programado para ser lançado em julho de 2024. No entanto, devido aos problemas mencionados anteriormente, a data de lançamento foi adiada para 14 de fevereiro de 2025. Essa mudança no calendário gerou especulações sobre possíveis problemas com o filme e a qualidade do produto que a Marvel poderia entregar.