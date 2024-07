Casamento de Maraisa e Fernando Mocó cancelado: Famosa está solteira!

Maraisa, dupla com Maiara, termina noivado com Fernando Mocó

O noivado de Maraisa com o empresário Fernando Mocó terminou após um ano juntos. O compromisso foi firmado em meados de julho de 2023, pouco tempo depois da cantora sertaneja assumir o romance.

Conhecidos de longa data (desde a infância), Maraisa e Fernando já tiveram um romance no passado, mas romperam. Até que no Natal de 2022 surgiram fotos deles juntos e os boatos de que tinham reatado o namoro viraram reais.

O fim do noivado

Segundo o site do jornalista Leo Dias, integrante do Fofocalizando, a irmã de Maiara confirmou que o compromisso acabou há algumas semanas.

Antes disso, as especulações de que a cantora sertaneja e o empresário não estavam mais vivendo em clima de romance começaram a circular entre os fãs da artista.

Neste domingo (14), Maraisa compartilhou uma reflexão sobre solitude e ser sua maior companhia, dando a entender que a crise no relacionamento era verdadeira e que está solteira.

Antes disso, na sexta-feira (12), Maraisa fez um vídeo ao acordar que chamou a atenção dos seguidores. A famosa apareceu com os olhos lacrimejando e disse que a vida tem que continuar.

Sem aliança

Outro detalhe importante foi o fato da cantora sertaneja não usar mais sua aliança de noivado. Imagens e comentários sobre isso começaram a circular nas redes sociais antes mesmo do rompimento oficial.

Maraisa também arquivou as publicações com o ex-noivo e deixou de seguir o seu perfil no Instagram, detalhes apontados pelos fãs.

Iza solteira

Por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, a cantora Iza, de 33 anos, anunciou o término do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima.

Conforme publicado pela Quem, a cantora confirmou que o fim da relação aconteceu devido a uma traição por parte do jogador. Iza está à espera de sua primeira filha, Nala, fruto da relação com o atleta.