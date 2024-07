Vinte e seis anos depois de ‘A Usurpadora’, Gabriela Spanic envelhece e está ainda mais bonita

Depois ela se envolveu com o empresário Neil Pérez, com quem teve seu único filho, Gabriel de Jesus, mas atualmente a relação com o pai não é a melhor.

50 anos e mais bonita do que nunca

Hoje, Spanic tem 50 anos e "parece mais espetacular do que nunca", afirmam seus fãs. Ela tem uma figura invejável, pernas tonificadas e um rosto espetacular. Obviamente, os anos estão passando, mas a atriz é uma mulher que se mantém em forma.

Ele deixou claro que gosta de culinária e sempre surpreende seus seguidores em suas redes sociais mostrando os pratos espetaculares que compartilha com sua família.

Mas há alguns meses, ela falou sobre as cirurgias às quais se submeteu para continuar parecendo bonita. "Eu retirei as nádegas, para que morram de inveja. Muitas colocam, eu retirei porque depois de dar à luz, como a maioria das atrizes, fiz uma lipoaspiração".

A atriz revelou que cuida de sua saúde e pratica o jejum intermitente.

“Emagreci, deixei as carnes, deixei as proteínas, faço jejum de 18, 20 horas por dia, estou indo para a academia pelo menos quatro ou cinco vezes por semana”.

