Vanessa Hudgens critica paparazzi por invasão de privacidade após o nascimento do bebê

Vanessa Hudgens e seu marido, Cole Tucker, estão em um dos momentos mais felizes de suas vidas depois do recente nascimento de seu bebê. No entanto, a alegria do casal foi ofuscada pela divulgação de fotos de Hudgens saindo do hospital em Santa Mônica com seu recém-nascido, o que impediu que fossem eles mesmos a anunciar a notícia primeiro. Em uma postagem em sua conta do Instagram, a atriz expressou sua decepção pela violação de sua privacidade durante este momento tão especial.

"Estamos desapontados por não terem respeitado a privacidade de nossa família e por ter sido explorada durante este momento tão especial devido à ganância de uma câmera de longo alcance que alimenta a mídia. Mesmo assim, mamãe, papai e o bebê estão felizes e saudáveis", escreveu a atriz.

Vanessa Hudgens e seu marido têm tentado manter em privado os detalhes do nascimento

Até o momento, o casal não revelou a data exata de nascimento, o sexo ou o nome do bebê. Esta semana, Cole Tucker completou 28 anos e Vanessa aproveitou a oportunidade para parabenizá-lo publicamente. Junto com um carrossel de fotos dela e do jogador de beisebol, a atriz escreveu: "Feliz aniversário para meu pedaço de céu @cotuck. Você torna o mundo um lugar mais brilhante apenas por ser você".

Vanessa Hudgens compartilhou como ele está (Instagram)

Vanessa Hudgens, conhecida por seu papel em ‘High School Musical’, anunciou sua gravidez durante a gala do Oscar deste ano. Em uma recente entrevista com a E! News, ela explicou que sempre tomou suas decisões profissionais pensando em seus futuros filhos. A atriz mencionou que escolheu projetos que seus filhos possam assistir sem que ela sinta medo ou vergonha.

Esta reflexão destaca a importância que Vanessa Hudgens dá à influência de seu trabalho na vida de seus filhos. A chegada do bebê marcou um período cheio de emoções e conquistas para Vanessa Hudgens. Apesar da invasão de sua privacidade, a atriz permanece focada em celebrar esses momentos especiais com sua família e seus seguidores.