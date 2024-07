Shakira na Copa América: a cantora já tem 10 anos fazendo história em eventos esportivos

Shakira tem 10 anos de sua longa carreira artística participando como convidada especial nos eventos esportivos mais importantes do mundo, onde fez vibrar milhões de pessoas.

ANÚNCIO

São esses eventos que a tornaram a artista latina mais conhecida e importante do mundo e um ícone para os fãs. Sua presença dá um status maior a esses eventos esportivos e as letras de suas músicas e movimentos de quadril têm trazido alegria a milhões de fãs ao redor do mundo.

Nesta terça-feira, 9 de julho, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou que Shakira será a artista oficial da final da Copa América no Hard Rock Stadium de Miami, onde garantiram aos espectadores que se preparem para "um show que fará vibrar o continente".

A final da Copa América 2024 será disputada no domingo, 14 de julho, às 20h, horário de Miami, no Hard Rock Stadium, localizado em Miami Gardens, Flórida, informou a CNN en Español.

O estádio em que a colombiana irá se apresentar tem capacidade para 65.300 pessoas e é sede de vários eventos esportivos, incluindo o Gran Prix de Miami de F1 e o torneio de tênis Miami Open.

A sua atuação ocorrerá meses antes do início da “Turnê Mundial Las Mujeres Ya No Lloran”, que a levará em novembro e dezembro por várias cidades dos Estados Unidos.

Antes do que será um espetáculo sem precedentes neste domingo, mostramos um resumo do que foram 10 anos de eventos musicais esportivos, nos quais a cantora colombiana é a estrela que brilhou nos mundiais.

ANÚNCIO

Copa do Mundo da Alemanha 2006

O primeiro passo dela começou em 9 de julho de 2006, quando foi convidada para o encerramento da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, realizada no Estádio Olímpico de Berlim, com o sucesso mundial "Hips don't lie", com o haitiano Wyclef Jean.

Nessa ocasião, a barranquillera fez uma versão especial chamada “Bamboo”, que incluía um canto inicial que se tornou um hino para os fãs.

Os movimentos de quadril de Shakira foram os protagonistas em uma plataforma branca, com 70 mil espectadores desfrutando ao vivo com um grupo de mulheres atrás como apoio aos seus danças.

Copa do Mundo na África do Sul 2010

Nas músicas para eventos esportivos, o maior sucesso da colombiana foi o "Waka Waka" para a Copa do Mundo da África do Sul de 2010.

Nesse dia, o planeta se rendeu aos seus pés e ela foi apelidada de “A rainha dos mundiais”; o vídeo musical se tornou um dos mais vistos na época.

Shakira cantou "Waka Waka" na cerimônia de abertura no estádio Soccer City de Joanesburgo em 10 de junho de 2010, cerca de 700 milhões de pessoas testemunharam a cantora consagrando sua carreira na indústria musical.

De acordo com o portal Meridiano, a partir desse momento a vida artística da colombiana mudou para sempre, sendo reconhecida em todos os cantos do planeta.

Tanto a abertura da cerimônia quanto o encerramento contaram com a presença da cantora de "Pies descalzos", se destacando mais na clausura, onde foi acompanhada no centro do campo de jogo por centenas de dançarinos apoiando-a e cantando a versão em inglês, fazendo história.

Copa do Mundo Brasil 2014

Na Copa do Mundo, a última participação da colombiana foi em 2014, na Copa do Mundo no Brasil, com sua música "La La La", que teve duas versões (espanhol e inglês). Apesar de não ser o single oficial, a colombiana esteve presente no encerramento do torneio após o fracasso de "We Are One" de Jennifer López e Pitbull.

E foi assim que Shakira voltou a brilhar no esporte por sua música. Desta vez, não se destacou por sua performance no palco, mas sim por sua voz.

Final do Super Bowl 2020

Em fevereiro de 2020, antes do mundo ser paralisado pela pandemia de Covid, Shakira e Jennifer Lopez se encarregaram de animar o show do intervalo do Super Bowl.

O espetáculo é considerado um dos melhores intervalos desse evento esportivo, que também contou com convidados surpresa como J Balvin, Bad Bunny e Emme, filha de JLo com Marc Anthony.