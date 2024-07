“Parecem senhoras”: o detalhe peculiar nas fotos dos reis da Espanha com Leonor e Sofía

A família real espanhola volta a ser o centro da polêmica mais uma vez. Desta vez, Letizia Ortiz junto com Felipe VI, e suas duas filhas, a princesa Leonor e a infanta Sofía, deram início aos eventos em comemoração à entrega dos Prêmios Princesa de Girona 2024. Esta abertura de compromissos institucionais teve como protagonistas a herdeira do trono, sua irmã e a soberana espanhola.

ANÚNCIO

O detalhe das fotografias de Leonor e Sofía que causou alvoroço nas redes

A princesa Leonor e a infanta Sofía, vestidas de branco e com alpargatas, visitaram o atelier do escultor Jaume Plensa em Sant Feliú de Llobregat, em Barcelona. Além da presença das irmãs Bourbon, a rainha Letizia também chamou a atenção e foi alvo de críticas porque está sempre "muito arrumada e as filhas estão com um visual mais casual de campo e praia, não entendo".

A rainha Letizia quis acompanhar suas filhas, com tons muito claros para iluminar sua imagem. Em particular, a rainha está usando um vestido da Mango, em tom bege e de linho, que ela modificou, pois o original tinha uma manga longa que destacava a assimetria. Uma peça espanhola que apresenta um decote assimétrico em pico.

Internautas reagem: "Que feio vestem essas garotas bonitas".

No entanto, apesar de Letizia ter exibido um look "espetacular", as redes sociais se indignaram porque os trajes da princesa Leonor e da infanta Sofía não refletem a juventude e beleza que ambas as irmãs emanam.

“Quem as veste como mais velhas do que as filhas e a mãe como a jovem”, “Em NENHUMA aparição pública essas meninas se vestem bem. É incrível que sua estilista continue trabalhando”, “Porque ela sempre está melhor vestida do que as filhas, as princesas parecem usar roupas que não as favorecem, elas não parecem nada jovens”, Letizia super arrumada e as filhas estão com roupas de campo e praia, não entendo”, “Porque a mãe está sempre espetacular e elas não”, foram algumas das reações.