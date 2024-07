O filme que a Netflix escondeu e se tornou um sucesso 19 anos após seu lançamento: é impossível não amar

A Netflix possui um vasto catálogo de produções de diferentes gêneros e para todos os gostos. Desde filmes dramáticos, cheios de ação, de terror ou até mesmo de comédia romântica. Recentemente, foi adicionado à sua grande variedade um longa-metragem de 2005 estrelado por Nia Long e Ice Cube: ‘Querem acabar comigo’. Uma comédia que teve uma sequência e uma série de televisão.

A joia da Netflix para assistir em família: ‘Querem acabar comigo’

O filme americano de 2005 é dirigido por Brian Levant, tem uma duração de 94 minutos e é o prequel de ‘A casa caiu’, que foi lançada em 2007. Também há uma série de televisão baseada no filme com os personagens principais, que foi ao ar em 2010. É uma grande comédia em que um homem se oferece para ajudar uma mulher com quem está saindo e decide embarcar em uma viagem que nunca esquecerá, junto com os filhos dela.

"A fim de impressionar uma mãe solteira, um pretendente audacioso se oferece para levar seus filhos em uma viagem e acaba tendo que lidar com suas travessuras enlouquecedoras e endiabradas", revela a sinopse oficial na Netflix.

‘Querem acabar comigo’ é uma comédia romântica cheia de momentos especiais

Nick é um sedutor que tenta marcar um encontro com a jovem e bela divorciada Suzanne. O problema é que Suzanne está presa trabalhando em Vancouver, mas também está muito infeliz porque está perdendo seus filhos. Nick vê a oportunidade de conquistar seu amor e se oferece voluntariamente para realizar os sonhos da jovem mãe, trazendo de Portland, Oregon, Kevin, de sete anos, e Lindsey, de onze, para se reunirem com sua mãe.

No entanto, o homem apaixonado terá que passar pelo maior teste de sua vida, já que os pequenos filhos de Suzanne acham que nenhum homem é bom o suficiente para sua mãe e farão de tudo para impedir que Nick fique com Suzanne, de acordo com as informações do site Ar.

O elenco é composto por Ice Cube como Nicholas ‘Nick’ Persons. Nia Long interpreta Suzanne Kingston. Aleisha Allen é Lindsey Kingston e Phillip Daniel Bolden é Kevin Kingston.