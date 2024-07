Netflix: esta série de ficção científica tirou o primeiro lugar de ‘Bridgerton 3′ no top 10

A segunda parte da terceira temporada de Bridgerton causou um grande alvoroço quando estreou na Netflix em 13 de junho, continuando a intensa história de amor de Colin e Penelope.

Na sua semana de estreia, a famosa série ocupou o primeiro lugar no top 10 de programas de televisão em inglês mais assistidos em todo o mundo, com impressionantes 28 milhões de visualizações.

Nicola Coughlan Protagonista de Bridgerton (Netflix © 2024)

Desde então, a adaptação do romance Seducing Mr. Bridgerton manteve-se no topo da lista de séries em inglês mais assistidas na plataforma, com milhões de visualizações acumuladas.

No entanto, após três semanas consecutivas no topo, um projeto conseguiu roubar-lhe o lugar e deslocá-lo do primeiro lugar no ranking das produções televisivas mais visualizadas.

Qual série tirou o primeiro lugar de Bridgerton 3 no top 10 da Netflix?

Trata-se de Supacell, uma série britânica de drama e ficção científica estrelada por Tosin Cole, Nadine Mills e Eric Kofi-Abrefa que chegou ao catálogo da Netflix em 27 de junho de 2024.

Com 11,8 milhões de visualizações e 61.200.000 horas assistidas, a trama alcançou o primeiro lugar no ranking de programas em inglês mais reproduzidos em todo o mundo de 1 a 7 de julho.

No entanto, apesar de ter ficado apenas em primeiro lugar, o show criado por Rapman está exatamente há duas semanas consecutivas dentro do top 10 da TV em inglês mais assistida do gigante.

Supacell Netflix (Netflix © 2024)

Os números obtidos derrubaram Bridgerton 3 do trono, uma série que caiu para o quarto lugar depois de acumular apenas 4 milhões de visualizações e cerca de 31.600.000 horas assistidas na semana passada.

Embora não sejam exatamente números ruins, eles estão um pouco distantes dos 6,6 milhões que foram alcançados no período anterior. Mesmo assim, a produção continua sendo uma das mais bem-sucedidas da Netflix até agora este ano.

Sobre o que é Supacell?

Supacell gira em torno de cinco pessoas que desenvolvem superpoderes repentinamente. Além disso, o quinteto tem poucas coisas em comum, exceto pelo fato de todos fazerem parte da comunidade negra do sul de Londres, e um homem precisa reunir todos eles para salvar sua amada.

"A sinopse no site oficial da Netflix diz: "Quando cinco jovens do sul de Londres descobrem que têm poderes extraordinários, um homem deve fazê-los trabalhar em equipe para salvar a mulher que ama".