JLo e Ben Affleck: revelam a data em que o casamento acabou e por que ainda não o confirmaram

Há semanas, JLo e Ben Affleck estão envolvidos em rumores de separação, embora nenhum dos dois tenha confirmado oficialmente o fim de seu casamento. Os dois famosos se casaram em 2022 após 17 anos de pausa em seu amor.

Os dois estavam prestes a se casar no início do milênio, mas a pressão da mídia sobre eles impediu que eles dissessem "sim". Ele chegou ao altar com Jennifer Garner, com quem teve três filhos, enquanto ela se casou várias vezes e teve dois gêmeos.

Após quase duas décadas, eles se reuniram novamente e desta vez estabeleceram seu projeto de vida juntos, mas novas fontes do PageSix, citadas por Quién, garantem que tudo chegou ao fim em 2024.

Quando o casamento entre JLo e Ben Affleck teria terminado?

De acordo com as informações do veículo, JLo e Ben Affleck estão separados desde março passado, apesar de terem sido vistos juntos esporadicamente em eventos familiares, como um jogo de basquete de Samuel, o filho mais novo do famoso, há um mês.

O protagonista de Batman é quem principalmente se recusou a fazer o anúncio ao mundo, pois é "muito protetor" da intérprete de 'On the floor' e não quer que todas as críticas e piadas caiam sobre sua suposta ex-parceira.

Jennifer Lopez e Ben Affleck Instagram (Instagram: @jlo)

Desde o mês passado, tem havido rumores de que os dois artistas estão passando por problemas, já que semana após semana têm deixado pistas preocupantes, como viajar separadamente, parar de usar as alianças de casamento e até vender a mansão que compraram após se casarem.

Isso foi confirmado por meios de comunicação americanos, uma vez que Affleck se mudou para uma casa alugada em Brentwood, perto de onde Garner mora com seus filhos, os quais ele visita frequentemente.

“Sentiu que os últimos dois anos foram apenas um sonho febril, e agora entrou em razão e entende que isso não vai funcionar de forma alguma”, apontam do círculo próximo do ator.