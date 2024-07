Hugh Jackman e Ryan Reynolds fazem uma chegada peculiar a um evento e param a internet

Hugh Jackman e Ryan Reynolds surpreenderam seus seguidores e apareceram em programas de televisão para promover, de forma muito criativa, seu novo filme ‘Deadpool & Wolverine’, que será lançado nos cinemas em 26 de julho.

Aconteceu no canal RTVE quando entraram no set do programa esportivo da Eurocopa 2024, onde o jornalista Marcos López os recebeu.

Hugh Jackman entrava gritando “oeoeoeoe”, Ryan Reynolds pulando e Marcos López fazendo o papel que lhe correspondia, o de surpreendido: “Nacho, isso se avisa”.

Diante do humor dos dois atores, a RTVE quis brincar com seus nomes e outros dois personagens muito conhecidos: Hugh Hefner e Ryan Reynolds. Enquanto os espectadores os viam em suas telas, eles continuavam fazendo suas brincadeiras, tentando promover seu filme, mas principalmente dificultando para López, que tentava colocar um pouco de ordem, embora fosse impossível.

“Bem, vamos ver... Você é Ryan,” disse López. “Eu, Ryan Gosling”, brincava o ator que interpreta Deadpool. “...E Hugh Hefner”, continuava, segurando pelo ombro o intérprete de Wolverine. “Você é Marcos, certo?”, interrompia novamente Ryan Reynolds, enquanto o jornalista tentava promover o filme.

Não houve carro de luxo, apenas bicicletas

Mas a criatividade de Jackman e Reynolds não se limitou à criação de programas de televisão, eles também surpreenderam seus fãs chegando de bicicleta, junto com o diretor de ‘Deadpool & Wolverine’, Shawn Levy.

No evento realizado com os fãs em Berlim, os três famosos não chegaram em carros de luxo como atores e diretores costumam chegar em eventos de promoção de filmes.

O cineasta e os protagonistas apareceram de bicicleta, cumprimentando todas as pessoas que se reuniram para vê-los.

