Fantasia realista: o quadrinho que funde a magia de Messi e a saga épica dos Supercampeões

Entre Oliver Aton e Lionel Messi não existem muitas conexões diretas, mas frequentemente a realidade se entrelaça com a ficção na vida cotidiana. E assim quis retratar um time de talentosos desenhistas argentinos que decidiram lançar um quadrinho aproveitando o título mundial da Argentina e sua campanha na Copa América dos Estados Unidos, assim como o enorme fervor dos torcedores que admiram o craque rosarino. Eles o fizeram no formato de mangá esportivo, que é um gênero popular entre os jovens, especialmente os seguidores do shōnen manga (quadrinhos para meninos).

Há poucos dias, "Pulga" foi publicado na Argentina, a adaptação épica ao estilo japonês do astro mundial, com reminiscências gráficas dos memoráveis "Supercampeões". Seus autores são o desenhista Lea Caballero e o roteirista Luciano Saracino, que - na época - comemoraram junto com vários milhões o título mundial albiceleste.

De acordo com seus criadores, "Pulga" é um shōnen, projetado para públicos jovens, e espiritualmente é um spokon biográfico, um mangá esportivo sobre uma figura de relevância global. "O que eu quero primeiro é que as crianças me leiam. As crianças vão vir procurando futebol. É uma porta espetacular para eles, ainda mais se eles gostarem de ação", diz Caballero.

O amor, as crianças e a leitura

Ambos são artistas de renome e tradicionalmente apaixonados por futebol. Torcedor do Argentinos, Saracino já acumula um registro de 118 livros publicados. Além disso, ele recentemente ganhou vários prêmios no mundo gráfico e também escreveu o roteiro do filme “Os olhos do abismo”, dirigido por Daniel de la Vega, sobre uma história de fantasmas ambientada nas Ilhas Malvinas.

Por sua vez, Caballero gosta muito de Huracán e é o criador de “Yo Nen”, co-criador de Capitán Barato, publica frequentemente na Boom Studios dos Estados Unidos e recebeu uma menção honrosa no Silent Manga Audition, no Japão.

De acordo com a definição de ambos, o livro mistura a épica envolvente de Os Cavaleiros do Zodíaco e a imagem dos Super Campeões, salpicada com alguns dos episódios que marcam a vida de Messi em sua jornada para a glória. "Os adultos choram com vinhetas específicas. Provavelmente, para muitos, este seja o primeiro mangá de suas vidas", afirmam.

O cavalheiro confessa que "sou fã de mangá e com as ilustrações tentei destacar o momento de emotividade. Minha obra favorita é Dragon Ball, e uma coisa é lê-la aos 8, outra aos 15, outra aos 30. Quem mudou foi você. Espero que o garoto fique com as armaduras e poderes. O adolescente com a parte dos sentimentos. E os adultos com as frustrações e a recompensa do final".

No lançamento, ambos artistas estabeleceram como objetivo “inocular o amor pela leitura nas crianças. Se isso acontecer, ganhamos de goleada”.

Com certeza, o novo mangá seduzirá os seguidores do mangá japonês e os fãs de futebol. “O amor sempre dá revanche. Eu pensava que o amor da minha vida havia acabado com a aposentadoria de Maradona. E quando Messi apareceu, só queria que ele se divertisse. Eu não podia acreditar e me apaixonei de novo. Espero que minha filha, daqui a 10 anos, sinta esse amor que sinto por Leo”, revela Saracino, determinado a fantasiar que apenas um traço de fantasia separa os mundos mágicos de Oliver Aton e Messi.