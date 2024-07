Este é o thriller coreano que superou ‘Round 6’ e ‘Parasita’ e que vale a pena assistir agora no Prime

Na última década, os thrillers coreanos capturaram a atenção global, estabelecendo-se como um gênero viciante e altamente apreciado pelos espectadores ao redor do mundo. A mistura de narrativas intrigantes, personagens complexos e uma cinematografia impecável tornaram essas produções uma força imparável na indústria do entretenimento.

Claro, o fascínio por esses filmes reside em vários elementos distintivos que os tornam irresistíveis, como suas histórias não apenas imprevisíveis, mas também cheias de reviravoltas inesperadas e revelações surpreendentes que mantêm o interesse até o último minuto. Além disso, ao contrário de muitos thrillers ocidentais, não se concentram apenas na ação e no suspense, mas exploram profundamente as emoções e motivações de seus personagens, criando uma conexão emocional com o público.

Os criativos coreanos não têm medo de abordar temas escuros e controversos, o que adiciona uma camada adicional de interesse e profundidade aos seus filmes. Desde a crítica social até a exploração da moralidade e da justiça, os thrillers coreanos costumam oferecer mais do que apenas entretenimento, incitando à reflexão e ao debate.

Sabendo disso, aqui está uma recomendação imperdível de um thriller coreano que, de acordo com a crítica, superou ‘Round 6′ e ‘Parasita’. Você pode encontrá-lo no Prime Video.

Bargain, um intenso thriller coreano que você não pode perder

Um thriller coreano que prendeu todo mundo CJ ENM (CJ ENM)

“Bargain” é um thriller que capturou a essência do que torna esse gênero tão viciante. A série de apenas 6 episódios se concentra em uma trama única e arrepiante, onde o suspense e a intriga são constantes. A sinopse oficial diz: “Em BARGAIN, homens são atraídos para um hotel remoto sob o pretexto de encontros sexuais apenas para serem capturados em uma rede de tráfico onde seus órgãos são leiloados para o maior lance. Após um terremoto catastrófico, as vítimas, traficantes e compradores ficam presos dentro do prédio em ruínas. Isolados do mundo exterior, eles devem lutar para sobreviver a todo custo.”

Dirigida por Lee Chung-hyun, esta intensa série já deixou sua marca global ao se tornar o primeiro drama a ganhar o cobiçado prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Canneseries. Isso era de se esperar, já que a série é uma expansão do curta-metragem homônimo de 2015, que também foi premiado em festival como o Mise-en-scène Short Film Festival e o Busan International Short Film Festival da Coreia do Sul, entre outros.

“Bargain” promete manter os espectadores à beira de seus assentos com sua narrativa intensa e sua atmosfera angustiante. A série se destaca não apenas por sua trama impactante, mas também por seu foco em temas escuros e controversos, algo que caracteriza os thrillers coreanos e os torna tão viciantes para o público global.

Embora a Netflix tenha se tornado a principal plataforma a oferecer conteúdos coreanos de alta qualidade e demanda, como ‘Round 6′ e ‘Parasita’, nos últimos anos, o Prime Video expandiu sua oferta com um catálogo, incluindo dramas como “Bargain”. Isso permite aos espectadores explorar histórias únicas e fascinantes que refletem a criatividade e a profundidade do cinema e da televisão sul-coreana.