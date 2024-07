Este é o filme de suspense inspirado em um crime que chocou a todos esta semana no TOP 10

Os filmes de true crime na Netflix tornaram-se um fenômeno cultural que cativa a atenção de milhões de espectadores em todo o mundo. Este gênero, que mistura elementos de investigação policial, mistério e análise psicológica, oferece uma imersão profunda em casos reais de crimes que desafiam a imaginação e exploram os cantos mais escuros da natureza humana.

ANÚNCIO

Um dos fatores-chave por trás do sucesso desses filmes é a habilidade de contar histórias reais de forma cativante e viciante, e com a popularidade das produções internacionais que dominam o TOP 10 semanal da plataforma, um novo padrão narrativo foi estabelecido.

As Cores do Mal: Vermelho Netflix (Netflix)

A Netflix oferece uma variedade de abordagens em suas produções, desde documentários que analisam os aspectos legais e forenses dos casos, até dramatizações que recriam os eventos de forma cinematográfica. Essa diversidade de estilos permite aos espectadores escolher como preferem consumir as histórias de true crime, seja através de uma investigação detalhada ou de uma narrativa mais visual e dramatizada.

Agora, um filme polonês de crime foi colocado no TOP 10 como uma das produções mais fortes do momento que você não pode perder.

“Cores do Mal: Vermelho”, o filme polonês que você deve assistir agora

Se algo que os filmes polacos têm é a capacidade de nos mergulhar na história de formas que as produções hollywoodianas não têm conseguido há muito tempo. “Cores do Mal: Vermelho” começa com tensão desde o primeiro minuto, com a descoberta inquietante do corpo de uma jovem mulher, Monika Bogucka, em uma praia de Tricity, na Polônia.

Um thriller que está dando arrepios em todo mundo na Netflix Netflix (Netflix)

Esta descoberta desencadeia uma série de eventos que conectam o presente a um caso sombrio do passado. O promotor Leopold Bilski, conhecido por sua tenacidade e habilidades investigativas, é designado para o caso. Interpretado por Jakub Gierszał, Bilski logo percebe que as circunstâncias em torno da morte de Monika são alarmantemente semelhantes a um caso de assassinato que ele investigou há mais de uma década.

Apesar das evidentes semelhanças com o caso anterior, Bilski enfrenta a oposição de seu chefe, que se recusa a reabrir a antiga investigação. Determinado a descobrir a verdade, Bilski se une a Helena, a mãe aflita de Monika, interpretada por Maja Ostaszewska. Helena, uma juíza cuja vida está desmoronando não apenas pela morte de sua filha, mas também pela iminente separação de seu marido Roman, interpretado por Andrzej Zieliński, encontra em Bilski um aliado em sua busca desesperada por justiça.

ANÚNCIO

Um thriller que está dando arrepios em todo mundo na Netflix Netflix (Netflix)

A pesquisa de Bilski e Helena os leva a mergulhar em um submundo obscuro que opera em uma das boates da praia. Este ambiente sombrio e perigoso adiciona uma camada adicional de tensão e mistério ao filme, mantendo os espectadores na beira de seus assentos. A narrativa é habilmente tecida, conectando eventos do passado e do presente, e revelando lentamente os segredos que estão escondidos sob a superfície.

Embora alguns afirmem que não se trata de uma história real, mas sim que é apenas baseada em um romance do mesmo nome, no entanto, no TikTok, os usuários apontaram que, embora esteja ficcionalizado, os eventos retratados são semelhantes aos de um caso real ocorrido na Polônia.

"Quero dizer, o clube Stocznia é um ótimo lugar de festa em um estaleiro polonês onde as pessoas vão, mas na verdade tem um nome diferente", disse um usuário.

Captura Usuarios asegura que el thriller de crimen sucedió en la vida real (TikTok)

As atuações em “As Cores do Mal: Vermelho” são um dos pilares que sustentam o filme. Jakub Gierszał oferece uma interpretação convincente como o promotor determinado a resolver o caso a todo custo. Sua química na tela com Maja Ostaszewska, que brilha como uma mãe destroçada mas determinada, é palpável e adiciona profundidade emocional à trama. Zofia Jastrzębska, embora tenha um papel limitado como a vítima, consegue deixar uma impressão duradoura com sua atuação.