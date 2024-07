Ele a amou mais do que a rainha Letizia? A emocionante história de amor do rei Felipe com Eva Sannum

(Handout/Spanish Royal Household via Gett)

Esta foi a história de amor do Rei Felipe com Eva Sannum |

Antes de se casar com a rainha Letizia, o rei Felipe teve uma apaixonada história de amor com Eva Sannum, uma modelo norueguesa com quem compartilhou um relacionamento estável e comprometido por vários anos. Foi tanto assim que até se rumores de que ela seria a escolhida para se tornar sua companheira de vida.

ANÚNCIO

“Por razões estritamente pessoais e particulares, cada um seguirá seu caminho na vida”, começou o pretendente ao trono naquela época sobre a ruptura. Exatamente, em 14 de dezembro de 2001, após quatro anos de duração.

“Gostaria de deixar claro que tomamos a decisão com liberdade e privacidade. O relacionamento não progrediu e ponto final”, acrescentou, afirmando que “nunca houve compromisso e não haverá nenhum compromisso a anunciar no futuro”.

Assim foi a história de amor do rei Felipe com Eva Sannum

De acordo com Vanidades, o rei Felipe ainda era príncipe de Astúrias quando começou a sair com a modelo e designer norueguesa, Eva Sannum.

Naquela época, ela estava apenas começando a despontar em sua carreira profissional, então a atenção da mídia para esse relacionamento a fez ganhar mais popularidade. No entanto, ambos tentaram manter a privacidade até onde foi possível, mesmo comparecendo de mãos dadas ao casamento real do príncipe Hakoon com Mette Marit da Noruega.

Tudo indica que a pressão midiática acabou com a história de amor do rei Felipe com Eva Sannum, pois ela era criticada pelo seu estilo e sua profissão, especialmente pelas campanhas que fez em lingerie.

Depois da despedida, ela se refugiou da esfera pública e eventualmente se casou com o publicitário Torgeir Vierdal. Ela é mãe de dois adolescentes, tem uma empresa de publicidade e possui seu próprio podcast. Atualmente, ela tem 48 anos e em uma entrevista anterior afirmou se identificar com Meghan Markle.