As 7 minisséries mais assistidas de janeiro a julho na Netflix: com 8 episódios ou menos

Estas produções provam que não precisam de muitos episódios para estar no TOP10

A Netflix sempre surpreende seus assinantes com um catálogo extenso e em constante atualização, que inclui tanto conteúdo original quanto adquirido. Essa diversidade tem permitido que a plataforma se mantenha como uma das favoritas em um mercado com uma oferta ampla e competitiva.

ANÚNCIO

A chave para o seu sucesso reside em entender as necessidades da sua audiência, composta por usuários que, em muitos casos, não têm tempo para seguir séries longas ou esperar muito entre temporadas. Em resposta a isso, a plataforma apostou sabiamente em séries curtas (ou minisséries), que muitas vezes, em apenas 8 episódios ou menos, conseguem contar histórias completas e envolventes em um formato compacto e acessível.

A vantagem destas séries é a capacidade de prender o espectador do início ao fim sem exigir um compromisso prolongado. Este enfoque permite aos usuários desfrutarem de narrativas intensas e bem desenvolvidas em um curto período de tempo, ideal para aqueles que buscam entretenimento de alta qualidade sem um grande investimento de tempo.

Muitas dessas séries curtas se tornaram temas recorrentes de conversa entre os usuários da plataforma. Algumas são lançamentos recentes que rapidamente capturam a atenção do público, enquanto outras têm estado disponíveis na Netflix por um tempo e continuam sendo recomendadas por sua qualidade e apelo.

Traição

Traição Netflix (Netflix)

Esta minissérie narra a história de Adam Lawrence, um espião treinado pelo MI6 cuja carreira é abalada quando seu passado ressurge na figura de Kara, uma espiã russa com quem compartilha uma história complicada. Com apenas 5 episódios, a série oferece uma trama ágil e emocionante, repleta de engenhosos dispositivos e personagens que enfrentam obstáculos formidáveis. O formato compacto permite manter a intensidade da história sem prolongá-la desnecessariamente, proporcionando uma experiência breve e satisfatória para os espectadores.

Depois da Cabana

Depois da Cabana Netflix (Netflix)

Uma minissérie alemã de suspense na Netflix que se tornou popular em 2023 e este ano retornou para reivindicar seu lugar no TOP10. Trata-se de uma produção alemã que se destaca por não ser convencional, não só por vir de um país que já nos deu séries como "Dark", mas também porque, em apenas 6 episódios, propõe uma história diferente. A história segue Lena, que vive em completo isolamento com duas crianças, Hannah e Jonathan, em uma casa de segurança máxima onde têm horários estritos estabelecidos para realizar suas atividades. Até que a jovem encontra uma maneira de escapar, mas sofre um acidente quase fatal e acaba no hospital acompanhada por Hannah.

A Herdeira

A Herdeira Netflix (Netflix)

Uma minissérie coreana que permaneceu no TOP 10 por várias semanas. Embora seja dividida em duas partes, a primeira parte consiste em 6 episódios até o momento. Criada por Yeon Sang-ho, o diretor de "Invasão Zumbi", e dirigida por Min Hong-nam, este thriller sul-coreano mergulha os espectadores em uma atmosfera de paranoia nos primeiros três episódios, evocando o inquietante e ambíguo medo do K-horror. A sinopse oficial diz: "Depois da morte de um tio desconhecido, uma mulher herda um cemitério e se vê no centro de uma série de assassinatos e segredos sombrios".

ANÚNCIO

O Caso Asunta

O Caso Asunta Netflix (Captura)

A série de thriller investigativo ‘O Caso Asunta’, estrelada por Candela Peña e Tristán Ulloa, narra um dos crimes mais impactantes da Espanha. Em 2001, Asunta Fong Yang, uma bebê chinesa adotada pelo casal abastado Rosario Porto e Alfonso Basterra em Santiago de Compostela, foi encontrada morta treze anos depois. Seus pais, que haviam relatado seu desaparecimento, foram presos por seu assassinato. Dirigida por Carlos Sedes e Jacobo Martínez e criada por Ramón Campos, Gema R. Neira, Jon de la Cuesta e David Orea, a série explora o mistério da morte de Asunta e os segredos ocultos da família Basterra-Porto.

O Problema dos 3 Corpos

O Problema dos 3 Corpos Netflix (Netflix)

Uma minissérie que gerou diversas opiniões, mas que merece ser vista para formar a própria. Baseada na trilogia do romancista chinês Liu Cixin, a história se passa na China dos anos 60, onde uma decisão fatídica de uma jovem tem repercussões que se estendem até o presente. Produzida pelos criadores de ‘Game of Thrones’, a série promete manter a tensão o tempo todo. A sinopse oficial descreve como um grupo de cientistas brilhantes, confrontados com a inexplicável desintegração das leis da natureza, se une a um detetive pouco ortodoxo para enfrentar uma ameaça sem precedentes na história da humanidade.

Parasita

Parasita CHO WONJIN / Netflix (Netflix)

‘A série “Parasyta: Os Cinzentos” da Netflix, ligada ao mangá ‘Parasita’ de Hitoshi Iwaaki, tornou-se uma das produções mais emocionantes de 2024. Dirigida por Yeon Sang-ho, esta série de seis episódios combina terror e debates profundos sobre o ciclo de vida e a humanidade. Estrelada por Jeon So-nee e Koo Kyo-hwan, a história segue um homem ligado a um parasita e outro em busca de sua irmã desaparecida. É uma excelente opção tanto para os fãs de anime em busca de uma adaptação de qualidade quanto para aqueles interessados em uma série de terror diferente.’

Adeus Terra

Adeus Terra Netflix (Netflix)

Na série de suspense sul-coreana dirigida por Kim Jin-min e escrita por Jeong Seong-joo, a cidade de Woongcheon, Coreia do Sul, mergulha no caos após a notícia de um iminente impacto de asteroide. A história segue três personagens: Se-kyung, uma professora que protege seus alunos; Sung-jae, um padre que descobre segredos sombrios em sua igreja; e In-a, uma ex-comandante que luta contra traficantes de pessoas. Suas vidas entrelaçadas em meio à catástrofe exploram temas de moralidade, sacrifício e o valor da vida.