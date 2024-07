“Achei que era a Caitlyn Jenner”: a rainha Letizia reaparece com sua família e é criticada por sua aparência

A rainha Letizia da Espanha tem sido uma figura constante nas manchetes, não apenas por seu impecável senso de moda, mas também por sua dedicação à sua família e seu papel na monarquia. Desde sua ascensão ao trono ao lado do Rei Felipe VI, Letizia tem capturado a atenção do público com sua elegância e seu compromisso com diversas causas sociais. Sua influência é evidente em cada evento que ela participa, e esta semana, seu impacto foi claramente refletido no segundo dia dos Prêmios Princesa de Girona 2024.

As protagonistas indiscutíveis foram a princesa Leonor e a infanta Sofía, que visitaram os encantadores Jardins de Santa Clotilde em Lloret de Mar. Este lugar, conhecido por sua impressionante localização em um penhasco com vista para o mar e sua variada coleção de esculturas e vegetação, proporcionou um cenário idílico para que as jovens reais se encontrassem com os participantes dos programas da Fundação Princesa de Girona. A visita foi uma oportunidade para as princesas demonstrarem seu crescente envolvimento em deveres reais e seu interesse por projetos juvenis.

O visual da rainha Letizia, foi confundida com Caitlyn Jenner?

Embora ultimamente a atenção tenha se voltado para suas filhas, o estilo da rainha Letizia também não passou despercebido. Desta vez, a consorte espanhola optou por um visual minimalista com um vestido verde-oliva de corte midi e saia ampla. Esta peça não só favorece o tom de pele dela, mas também tem uma origem interessante para alguém da realeza: é um design disponível na marca espanhola de aluguel, Lend The Label.

Letizia pode ser amada pelo seu estilo e presença em eventos da realeza, no entanto, nas redes sociais também tem sido vítima de piadas e críticas sobre a sua aparência.

Com esta recente aparição, alguns internautas começaram a apontar que “parecia Caitlyn Jenner”, ex-parceira de Kris Jenner com quem teve Kendall e Kylie Jenner. “Pensei que era a Caitlyn Jenner”, “parece a Caitlyn Jenner”, “Há meses que queria saber porque me parecia tão familiar.... Igualzinha à Jenner!”, pode-se ler nas redes sociais.

Em 2015, Caitlyn Jenner tornou pública sua transição de gênero, o que atraiu significativa atenção da mídia e a tornou uma das pessoas transgênero mais conhecidas do mundo. Sua transição e sua vida como mulher transgênero foram documentadas na série de televisão "I Am Cait".

A consorte espanhola foi "confundida” com Caitlyn Jenner Instagram (Instagram)

A internet é sem dúvida um lugar muito hostil, mas a rainha Letizia da Espanha tem demonstrado uma notável capacidade para lidar com críticas ao longo de seu tempo na realeza, tornando-se um exemplo de resiliência e elegância. Apesar de ser frequentemente alvo de escrutínio público, Letizia manteve uma postura firme e serena, focando em seu trabalho e nas causas que apoia. Sua habilidade de lidar com críticas com graça e sem perder a compostura inspirou muitos, mostrando que a dignidade e a determinação podem prevalecer diante da adversidade.

Nas redes sociais, onde as opiniões são amplificadas, Letizia tem sido aplaudida pelo seu estilo impecável e pelo seu compromisso constante com os seus deveres reais, reafirmando o seu papel como um modelo a seguir, tanto dentro como fora da realeza.