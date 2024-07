3 filmes para assistir quando você se sentir sozinho: você se identificará e eles farão boa companhia

Os filmes não só têm a capacidade mágica de nos acompanhar em todos os nossos estados mentais na vida, mas também de estar ao nosso lado quando nos sentimos completamente sozinhos.

Todos nós já experimentamos a solidão em várias ocasiões. Às vezes, a abraçamos com serenidade, mas em outras pode nos sobrecarregar, e o cinema retratou ambos os casos.

Ao longo da história da sétima arte, muitos filmes de todos os gêneros exploraram o tema através das experiências de personagens que lidam com a solidão emocional, social ou existencial.

Por isso, se você tem se sentido assim ultimamente, pode ser uma boa ideia recorrer aos filmes de pessoas que, de uma forma ou de outra, entendem o que é se sentir realmente sozinho.

No entanto, se não tem ideia de quais são esses filmes, aqui estão três muito bons em que certamente se verá refletido e que te farão companhia nesta fase da sua vida.

Drive My Car (2021)

Com base em um conto de Haruki Murakami, o drama japonês gira em torno do diretor de teatro Yūsuke Kafuku enquanto tenta superar a perda de sua esposa e o fato de que ela era infiel.

No meio de tudo, Kafuku aceita um emprego no qual lhe é designada uma motorista, Misaki Watari, uma jovem com quem acaba desenvolvendo um vínculo por causa das feridas emocionais que ambos têm.

Vencedora do Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira, o filme narra uma história lenta, mas emocional, comovente e complexa sobre emoções enterradas e as consequências da perda.

Onde assistir: Netflix

Ela (2013)

Passada em Los Angeles, mas num futuro próximo, a produção segue Theodore Twombly, um escritor solitário que ainda está devastado com seu divórcio de sua parceira de longa data, Catherine.

No meio do luto, o introvertido e desolado Twombly inicia um improvável relacionamento amoroso com um assistente virtual muito avançado chamado Samantha que comprou para se organizar.

Embora seja pouco convencional, Ela conta uma história única sobre a dependência da humanidade pela tecnologia, principalmente diante da solidão e das dificuldades, e como nos isola da conexão real.

Onde assistir: Prime Video

Encontros e Desencontros (2003)

O filme gira em torno de Bob Harris, um ator no crepúsculo de sua fama que viaja para Tóquio para filmar um comercial. Devido a estar enfrentando uma grande crise, ele passa a maior parte do tempo no bar do hotel onde está hospedado.

Nesse lugar, ele acaba conhecendo Charlotte, uma jovem que está na cidade porque seu marido fotógrafo está fazendo um ensaio e eles se unem porque compartilham sua grande solidão.

Graças a essa sensação de vazio que têm em comum e ao fato de estarem em um país que não conhecem, ambos constroem uma relação única. Por tudo isso, é o filme perfeito para assistir quando se sente sozinho.