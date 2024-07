Os novos detalhes da alegada infidelidade de William com Kate Middleton com Rose Hanbury

Embora ambos tenham negado as acusações, os detalhes do romance deles continuam aparecendo

A suposta infidelidade do príncipe William com Rose Hanbury continua ressoando forte durante o tratamento contra o câncer ao qual Kate Middleton se submeteu. Embora quase cinco anos tenham se passado desde que aquelas imagens do herdeiro ao trono com a nobre vazaram, detalhes da polêmica continuam surgindo.

O Palácio Real tem enfrentado várias crises nos últimos anos devido ao suposto relacionamento extraconjugal de William, à morte da Rainha Elizabeth II e agora ao câncer que Kate e o próprio Rei Charles III estão enfrentando.

Agora surgiram detalhes sobre o que seria o romance entre o futuro rei da Inglaterra e Rose, que rompeu completamente sua amizade com a princesa de Gales após suas fotos dançando com o monarca em um local noturno.

Os detalhes da suposta infidelidade de William com Rose Hanbury

A notícia do diagnóstico de câncer de Kate Middleton trouxe consigo novamente rumores de uma crise matrimonial entre eles, trazendo à tona mais uma vez o nome de Rose Hanbury.

A realeza britânica tentou várias maneiras de eliminar os rumores sobre o suposto romance dos diferentes meios de comunicação, mas de acordo com a Vulture, as acusações não são a única coisa que eles tentaram eliminar.

Do Palácio, eles evitaram tudo relacionado a uma "tensão aparente entre duas amigas, Rose e Kate" ou ao 'Clube do Nabo' do qual fazem parte, então os sites que falavam sobre o romance foram "atualizados posteriormente para remover detalhes sobre a disputa ou rumores de infidelidade".

Segundo o meio britânico The List, os monarcas podem ter impulsionado o “efeito Streisand” devido ao fato de que, após tentarem esconder algo, acabaram gerando novas especulações que resultaram em ações judiciais contra a mídia.

Além disso, de acordo com a imprensa, os Windsor estão "desesperados" para que a marquesa de Cholmodeley finalmente passe despercebida em suas aparições em eventos e estão tentando "dar um impulso posterior para espalhar histórias positivas sobre Hanbury".

"É possível que a monarquia não apenas queira acabar com os fortes rumores; também podem estar escondendo a verdade e tentando reconduzir a imagem pública de Hanbury. Se for o caso, algo que ninguém sabe com certeza, poderiam estar prestes a causar um escândalo grave na realeza", afirmam do meio de comunicação.

Vamos lembrar que algumas semanas atrás, Rose foi vista em um evento com Camila Parker, onde foram vistas sorrindo entre a multidão, gesto que muitos consideraram uma “traição” da rainha consorte contra Middleton.