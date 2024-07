A Disney está trabalhando na tão esperada sequência de “O Diabo Veste Prada”, de acordo com o Puck News. A roteirista Aline Brosh McKenna, responsável pelo roteiro do filme original de 2006, está encarregada desta nova produção. Wendy Finerman, produtora do primeiro filme, também está envolvida, e o diretor original, David Frankel, está em negociações para retornar.

ANÚNCIO

Embora McKenna e Finerman já estejam ligadas ao projeto, ainda não há acordos de elenco estabelecidos. O filme original, baseado no livro de Lauren Weisberger, contou com as atuações de Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci e Adrian Grenier. A Fox 2000 Pictures, o estúdio por trás do filme original, agora é propriedade da Disney após a aquisição da 20th Century Fox em 2019.

O antes e depois das atrizes de O Diabo Veste Prada

O filme de 2006 segue Andy Sachs (Hathaway), uma recém-formada em jornalismo que consegue um emprego como assistente de Miranda Priestly (Streep), a editora-chefe da revista fictícia Runway. Andy, enquanto mergulha no mundo das revistas de moda, é auxiliada por sua colega Emily Charlton (Blunt) e pelo diretor de arte, Nigel (Tucci). Desde sua estreia em junho de 2006, o filme arrecadou 326 milhões de dólares na bilheteria mundial e rendeu a Streep sua décima quarta indicação ao Oscar.

Anne Hathway Atriz perfeita (Agencias)

Segundo o Puck News, a trama da sequela poderia seguir Priestly, que ainda dirige a Runway, enquanto navega pelo atual estado da publicação e pelas dificuldades financeiras da revista. Emily, por sua vez, seria uma executiva em um dos conglomerados de marcas de luxo que anunciam na revista. Tanto Blunt quanto Hathaway já expressaram anteriormente sua satisfação com a ausência de uma sequela. Em abril, Hathaway, de 41 anos, disse ao Extra que os fãs não deveriam ter "muitas esperanças" sobre uma sequela. Em março, ela disse à E! News que não acreditava que uma continuação dessa história fosse acontecer.

Emily Blunt Atriz está ruiva (Agencias)

Em fevereiro, Blunt, também com 41 anos, compartilhou no podcast Happy Sad Confused que o elenco está "bem" sem fazer uma sequela. "Às vezes as coisas precisam ser apreciadas e preservadas nesta bolha e está tudo bem", acrescentou. Seis anos antes, Blunt disse à PEOPLE que não achava provável uma segunda filme, mas acrescentou: "Se todos fizessem, eu estaria disposta". Em uma entrevista em 2022 no The View, Blunt disse aos co-apresentadores que "fará uma sequela num piscar de olhos só para brincar com esses caras de novo".

Atriz deslumbrante Ganhadora de vários Oscar (Agencias)

No entanto, alguns dias antes, Hathaway comentou que não sabia se poderia haver uma sequela, mas que seria “tentador” criar uma sequela seguindo a personagem amada, embora não acreditasse que isso fosse acontecer. Hathaway propôs um filme com um novo elenco, sugerindo: “Eles poderiam relançá-lo. Eles poderiam encontrar pessoas novas e fazer isso. Vocês acham que nos deixariam fazer isso?”. A notícia do desenvolvimento da sequela de “O Diabo Veste Prada” tem gerado muita expectativa entre os fãs que anseiam pelo retorno de Miranda Priestly e companhia às telas.