Mabel Anderson: ela teria apoiado a traição do príncipe Charles a Diana com Camilla Parker

Uma das pessoas que apoiou o relacionamento de Carlos e Camilla, deixando de fora Diana, foi a babá do rei, Mabel Anderson

Carlos III não foi exatamente a criança que recebeu mais amor de seus pais; pelo contrário, o príncipe Philip de Edimburgo “o considerava decepcionante e pouco masculino” e sua mãe, a rainha Elizabeth II, “profundamente irritante”.

No entanto, houve uma mulher que lhe ofereceu afeto maternal, Mabel Anderson, que também o apoiou em seu amor por Camila Parker Bowles, mesmo enquanto ele estava casado com Diana de Gales.

Apesar de todos os seus esforços para agradar e ser aceito por seus pais, o atual Rei Carlos III perdeu essa batalha, como confessou um dos conselheiros que o viu crescer, a jornalista britânica Tina Brown.

"Carlos estava demasiado necessitado, era demasiado vulnerável, demasiado emocional, demasiado complicado, demasiado egocêntrico... O tipo de pessoa que ela não conseguia suportar."

De acordo com a revista Mujer Hoy, o único vínculo satisfatório que ele teve durante a primeira etapa de sua vida com uma mulher foi com sua babá Mabel Anderson.

A discrição e lealdade de Mabel Anderson até o final

Foram seis décadas em que Anderson serviu de forma leal e discreta aos Windsor, atuando como babá dos príncipes e, posteriormente, como parte do pessoal do Palácio de Buckingham.

A sua confiança com Isabel II era tão grande que a própria monarca a convidou em 2010 para se juntar às férias de verão privadas da família real e frequentemente ia ao palácio para ver televisão com a rainha.

Os especialistas da realeza destacam que a babá dedicava-se ao príncipe Carlos, tornando-se uma mãe substituta quando ele era apenas um bebê.

Filha de um policial escocês falecido em um bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi originalmente contratada como enfermeira para ajudar a grávida Isabel II e depois acabou se tornando a principal cuidadora do sensível herdeiro da coroa.

Anderson começou a trabalhar com os Windsor aos 22 anos e solteira, o protocolo do Palácio de Buckingham obrigava todos a chamá-la de senhora. Uma regra que era seguida até pelos jornalistas e pelo resto das pessoas fora dos muros do palácio, exceto por Carlos, o príncipe de Gales, que sempre a chamava de Mipsy.

Carlos escrevia cartas enquanto estava internado

Nos piores momentos que o príncipe Carlos viveu, Mipsy esteve sempre ao seu lado, mesmo quando ele foi enviado para o internato escocês que foi um grande trauma em sua infância. O menino escrevia cartas longas para sua babá todos os dias, dizendo o quanto sentia sua falta.

Quando Mipsy se aposentou, Carlos continuou cuidando dela, até conseguiu uma "casa de graça" para ela, em uma ala da Frogmore House, e enviou seu decorador pessoal para arrumar a casa de sua querida babá.

Mas em tudo, Mabel Anderson esteve do lado de Carlos, mesmo quando a Rainha Isabel II não entendia as decisões de seu filho.

Mabel parecida com a Camilla?

No livro intitulado "Palace Papers", a jornalista Tina Brown destaca que Mabel Anderson e a jovem Camilla tinham muito em comum, tanto na aparência física quanto na atitude.

Algumas crônicas da época a descrevem como uma jovem inteligente e divertida, e a única aristocrata do momento que não parecia ter chupado uma urtiga antes de sair de casa.

Camilla melhorou com o passar dos anos, especialmente aos olhos de Carlos, que nunca esqueceu o breve caso que tiveram nos anos 70 antes de ela se casar.

O príncipe, sempre necessitado de uma mulher forte e maternal que lhe servisse de apoio, encontrou em Camilla - desiludida com seu casamento e mãe de dois filhos - uma amante leal e carinhosa.

A babá aprovou Camilla Parker

Quando o relacionamento de Carlos e Diana definitivamente desmoronou, o príncipe se refugiou em seu antigo amor e ela o acolheu sem reservas, exatamente como sua babá de toda a vida teria feito por ele.

Assim, quando Carlos e Camilla puderam se divorciar e manter um relacionamento pseudo-oficial, o herdeiro da coroa não buscou mais a aprovação de sua mãe, a rainha.

Em vez disso, convidou sua ex-babá, Mabel Anderson, para um cruzeiro pelo Egeu para que se aproximasse de Camilla. E, como sempre, Mabel apoiou sua decisão.