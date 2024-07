Jennifer Aniston e Reese Witherspoon dão lições de amor próprio ao aparecerem com seus rostos ao natural

Jennifer Aniston e Reese Witherspoon construíram uma bela amizade que têm mostrado tanto atrás quanto na frente das telas com sua série, The Morning Show, que já está em preparativos para a sua quarta temporada. As renomadas atrizes de Hollywood não hesitaram em promover seu trabalho nas redes junto com seu colega de elenco Tig Notaro.

ANÚNCIO

Tanto Jennifer como Reese se destacaram na indústria cinematográfica como duas das atrizes mais respeitadas e elogiadas, graças à sua beleza e talento que demonstraram em suas diferentes produções.

Apesar da grande fama que possuem, ambas não hesitam em se mostrar naturalmente diante de seus seguidores, e por isso não hesitaram em aparecer sem uma gota de maquiagem nas redes sociais, destacando mais uma vez por que são duas das mais bonitas de Hollywood.

Assim é como Jennifer Aniston e Reese Witherspoon parecem sem maquiagem

Se Jennifer Aniston (55) e Reese Witherspoon (48) se destacaram em saber como manter suas rotinas de beleza e cuidados para manter a pele radiante e as curvas tonificadas, apesar do passar dos anos.

É por isso que não é um problema para elas aparecer sem vestígios de maquiagem, pois têm peles totalmente hidratadas e iluminadas. Na foto que postaram nas redes, pode-se ver como as divas deixaram para trás a base, máscara de cílios, sombra, bronzer ou delineador labial, produtos com os quais costumam aparecer na tela para mostrar como são ao acordar.

Para além disso, as famosas usaram looks bastante parecidos ao se encontrarem lendo o roteiro de "The Morning Show". Ambas vestiam um visual jeans, composto por uma camiseta básica branca e calças jeans. No caso da protagonista de "Legalmente Loira", ela adicionou uma camisa e botas de camurça, enquanto Aniston estava de chinelos.

Sem dúvida, manter o rosto ao natural está se tornando cada vez mais uma tendência entre celebridades, promovendo o amor próprio e a aceitação, após várias décadas de estereótipos de beleza que causaram tanto dano às mulheres. As famosas sofreram mais com esses preconceitos e agora têm a possibilidade de mostrar que também são de carne e osso e que abraçam com orgulho as "imperfeições".

“São naturalmente bonitas”, “Quando Jen não está bem?”, “As duas estão lindas”, foram alguns comentários.