A foto de Emme com JLo que tem causado preocupação após suposta separação de Ben Affleck

A suposta separação de Ben Affleck e Jennifer Lopez parece estar afetando não apenas as próprias celebridades, mas também os filhos de ambos.

E é que já estavam acostumados à família que tinham formado juntos, e tanto Emme, filha de JLo, quanto Seraphina, filha de Ben, tinham formado uma grande irmandade.

No entanto, o fato de não passarem mais tempo juntas parece tê-las afetado muito, e isso foi evidenciado em algumas fotos recentes tiradas pelos paparazzis, nas quais a adolescente de 16 anos aparece muito triste.

A foto de Emme ao lado de JLo que causou preocupação

Jennifer López e Ben Affleck têm passado tempo de qualidade sozinhos, ela com seus amigos e sua filha, e ele com seus filhos, após a suposta separação deles.

Há algumas semanas, eles não têm sido vistos juntos, nem em datas especiais e importantes como o 4 de julho, onde ambos comemoraram separadamente.

Recentemente, a cantora foi vista passeando com uma amiga e sua filha Emme nos Hamptons em um jipe moderno dourado, onde ela estava linda com um vestido longo rosa e saltos altos.

No entanto, a filha, que estava no banco de trás, estava muito triste, com fones de ouvido e olhando para o horizonte, o que preocupou os fãs.

"¡A filha dela está pedindo ajuda! Olha para a cara dela 😔", "coitada, parece miserável", Emme sempre parece tão triste, dinheiro não compra felicidade", "essa garota teve que passar por tanto em tão pouca idade", "toda vez que JLo se separa de alguém, sua filha sofre muito, foi assim com ARod", "por favor, preste atenção em sua filha em vez de buscar atenção dos paparazzi", e "Esse garoto poderia parecer mais miserável? Caramba!", foram algumas das reações nas redes.

Não é a primeira vez que capturam Emme assim tão triste, pois quando JLo terminou com Alex Rodríguez, com quem estava noiva, foi compartilhada uma foto nas redes sociais em que se via sua filha chorando enquanto era consolada por seu pai, Marc Anthony.

Agora, você tem que entender que sua mãe não estará mais com a família que vocês formaram, então não verá com tanta frequência aqueles que considerava seus irmãos Violet, Seraphina e Samuel e não deve ser fácil para uma adolescente entender e superar isso, o que tem deixado seus fãs muito preocupados.