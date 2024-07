“A esposa tem má sorte”, Chris Evans reaparece “magro” e “sem músculos” e decepciona as fãs

O ator surpreendeu a todos com sua nova imagem sem músculos

Chris Evans é um dos atores mais famosos e desejados de Hollywood, pois com sua beleza e carisma conquistou milhares de fãs.

O ator participou de dezenas de filmes, mas é claro que seu personagem mais conhecido é o de Steve Rogers, o famoso Capitão América, super-herói da Marvel.

Para este papel, o ator teve que ganhar músculos e é um dos seus maiores atrativos, mas agora que não o interpretará mais, parece que decidiu perder um pouco de peso.

Atualmente, o ator está gravando o filme Materialist, onde trabalha com Dakota Johnson e Pedro Pascal e tem surpreendido com sua imagem.

As fotos e vídeos de Chris Evans “magro” que têm desapontado as fãs

Chris Evans foi visto filmando seu novo filme e surpreendeu com o quão magro ele parece, já que muitas de suas fãs afirmam que "ele perdeu os músculos".

Depois de ser um super-herói e de estar acostumado aos seus enormes músculos, deixou as fãs decepcionadas com o peso que perdeu, embora na realidade não pareça mal.

Através das redes sociais circulam fotos e vídeos de Chris chegando ao set ou filmando o filme e vestindo jeans ou calças com camisas, mostrando que ele parece muito mais magro do que antes.

Algumas das reações nas redes foram: "Uau, o que aconteceu com ele, e seus músculos, ele não é o Chris Evans", "a esposa não tem sorte", "não gosto desse Chris", "o que o casamento faz haha", "acho que Alba não tem sorte", "não demorou muito para ele se casar e já está se acabando", "ah, eu gostava mais do Chris solteiro, ele estava melhor haha", "ok, Alba o está fazendo passar fome haha", "ele está lindo, mas muito mais magro", "para onde foram seus músculos, sinto falta deles", "este é o Chris casado haha", e "Meu irmão ficou sem o soro 💀".

Muitos têm culpado sua esposa, Alba Baptista, pelo ator parecer assim, pois afirmam que ela tem "mão pesada", mas ele tem se mostrado muito feliz com ela, na verdade.

Foi no ano passado que o ator confirmou seu relacionamento com a também atriz Alba Baptista e, após mais de um ano juntos, se casaram em setembro do ano passado, quebrando os corações de seus fãs.

Depois, no Oscar deste ano, o casal estreou no tapete vermelho pela primeira vez e mostraram-se felizes e apaixonados.