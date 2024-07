Demi Moore deixa o cabelo longo e surpreende: adotou o corte “anti-idade” de 2024

A atriz surpreendeu e encantou com seu novo visual nas redes sociais

Demi Moore é uma das atrizes mais famosas de Hollywood, que estrelou filmes como Ghost: Do Outro Lado da Vida, Mulher no Front e Proposta Indecente.

Aos 61 anos, a famosa não só continua a ter sucesso, mas também surpreende com a sua beleza, pois parece linda e natural, como se tivesse 20 anos, com uma figura esbelta e um cabelo bonito.

Embora o cabelo comprido tenha sido parte de sua imagem por muitos anos, recentemente a atriz decidiu renovar seu visual e parece ter ouvido os conselhos de Carolina Herrera.

E a famosa designer sempre afirmou que as mulheres com 50 anos ou mais devem ter o cabelo curto, pois o cabelo comprido diminui a elegância.

Demi Moore deixa o cabelo comprido para trás

Demi Moore exibiu um novo visual, e embora seja para o personagem de sua nova série Landman, que estreará em novembro no Paramount Plus, ela parece linda e ainda mais jovem.

A atriz exibiu algumas fotos de seu personagem Cami Miller em sua conta do Instagram, com um cabelo curto, estabelecendo tendência e demonstrando que é o corte que as mulheres de 50 anos ou mais devem adotar em 2024 para parecerem mais jovens.

A famosa tem um corte de cabelo médio em camadas, que vai ligeiramente abaixo dos ombros, com as pontas desfiadas, e algumas camadas, parecendo bonita e moderna, o que lhe rendeu muitos elogios.

“Adoro o teu cabelo assim também! ❤️”, “O teu cabelo está ótimo! O comprimento é perfeito para ti!”, “uau, esse visual fica-te muito bem”, “OMG, quero fazer esse corte”, “amei o teu corte de cabelo”, “esse estilo fica-te bem”, “devias experimentar esse corte na vida real, fica-te maravilhosamente”, “adoro este novo visual”, e “tornou-se o meu corte favorito”, foram alguns dos comentários nas redes.

Demi Moore A atriz ficou deslumbrante com esse corte (@demimoore/Instagram)

Este estilo de corte fica bem para os 50 ou 60 anos, é um corte moderno, fresco e fácil de manter, que também combina com qualquer tipo de rosto, quadrado, diamante, oval, o que você tiver.

Este corte médio foi usado por ela com leves ondas, e geralmente é assim que é usado, mas se desejar, pode usá-lo liso, como preferir e se sentir confortável, o certo é que ajudará a rejuvenescer e dará vida e movimento ao seu cabelo.

É a primeira vez em muito tempo que a atriz está usando seu cabelo de uma forma que não seja longo, reto e liso ou com leves ondas, então sem dúvida é uma ótima maneira de renovar seu visual e estabelecer tendências para este 2024.