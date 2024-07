Biógrafo real afirma que príncipe Harry está aterrorizado com a possibilidade de perder Meghan

Príncipe Harry, filho mais novo do Rei Charles III, vive com um medo constante de perder sua esposa, Meghan Markle. Essa revelação foi feita pelo biógrafo real Hugo Vickers, em entrevista ao jornal inglês The Sun. Vickers, conhecido por suas obras sobre a realeza britânica, acredita que Harry eventualmente retornará ao Reino Unido, mas este retorno é cuidadosamente ponderado devido aos temores de perder Markle.

Segundo Vickers, Harry está considerando um retorno ao Reino Unido, porém, ele expressa que esse movimento seria delicado, visto que o príncipe não estaria totalmente confortável. O biógrafo destaca que Harry parece estar muito raivoso e assustado com a possibilidade de perder Meghan. Vickers menciona que o príncipe parece “ligeiramente amedrontado por ela”, sugerindo uma dinâmica complexa no relacionamento do casal.

A vida nos Estados Unidos

Desde que renunciaram às suas funções na Família Real Britânica em janeiro de 2020, Harry e Meghan estabeleceram residência em Montecito, Califórnia, onde vivem com seus dois filhos, Archie, de cinco anos, e Lilibet, de três anos. Durante esse período, surgiram diversos boatos sobre crises no casamento do casal, mas eles nunca abordaram esses rumores publicamente. O casal tem evitado retornar ao Reino Unido e, em suas poucas visitas, não se encontraram com membros seniores da Família Real, alegando conflitos de agenda.

Críticas à família real

Harry e Meghan têm sido críticos vocais da Família Real, expressando suas opiniões através de documentos e entrevistas. O livro de memórias de Harry, intitulado “O Que Sobra”, intensificou essas críticas, criando uma barreira adicional entre ele e sua família no Reino Unido. Na sua última visita à Inglaterra, em maio, Harry não conseguiu se encontrar com o pai, o Rei Charles III, devido a supostos conflitos de agenda, exacerbando ainda mais as tensões familiares.