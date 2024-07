Palácio de Buckingham abre ala leste para visitas públicas com entrada a partir de R$ 520

Família real no Palácio de Buckingham - Foto: Reprodução

Pela primeira vez em 175 anos, o Palácio de Buckingham abrirá sua ala leste ao público, permitindo o acesso à sala que dá para a famosa varanda de onde a família real britânica saúda a multidão. Os ingressos, que custam aproximadamente R$ 520, já estão esgotados para este ano, tendo sido vendidos em poucas horas após o início das vendas em abril.

ANÚNCIO

A abertura dessa ala, que acontecerá a partir de 15 de julho, foi promovida pelo rei Charles III, que desempenhou um papel fundamental na ampliação do acesso ao palácio. Cerca de 6.000 pessoas conseguiram ingressos para visitar a ala leste, construída entre 1847 e 1849 para acomodar a numerosa família da rainha Vitória.

Foto: Reuters

Os visitantes terão a oportunidade de percorrer o corredor principal, decorado com pinturas de Thomas Gainsborough, e acessar a sala contígua à varanda com vista para o famoso “Mall”, onde o público se reúne em grandes eventos. Embora não seja permitido o acesso à varanda, que é utilizada desde 1851 para aparições públicas da família real, os visitantes poderão sentir a conexão histórica do local.

Caroline de Guitaut, responsável pelas obras de arte do rei, explica que a varanda é uma forma da família real manter contato com o povo, tradição que se mantém até hoje. Além disso, os visitantes terão acesso a 19 salas utilizadas pela família real para recepções oficiais. No salão de baile, por exemplo, será possível ver o primeiro retrato oficial de Charles III desde sua coroação, pintado pelo artista britânico Jonathan Yeo.

Reformas e preparativos

A abertura da ala leste ocorre após mais de cinco anos de reformas, que custaram 369 milhões de libras (aproximadamente R$ 2,56 bilhões na cotação atual). O local foi cuidadosamente restaurado para preservar sua herança histórica e garantir a segurança dos visitantes.

Essa nova atração representa uma oportunidade única para os turistas experimentarem de perto a história e a grandeza da família real britânica. A expectativa é que a abertura dessa ala inédita continue a atrair grande interesse do público nos próximos anos.