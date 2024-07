O futuro de Alec Baldwin estará nas mãos de 24 pessoas: o ator pode pegar até 18 meses de prisão

O ator Alec Baldwin, produtor e protagonista do filme de faroeste independente, irá comparecer a partir desta quarta-feira perante um tribunal do Novo México (Estados Unidos) acusado de homicídio involuntário da diretora de fotografia do filme, Halyna Hutchins.

O julgamento de Baldwin marca o final de um longo processo em busca de um veredicto quase três anos após o incidente durante as filmagens em um rancho de Albuquerque, onde um tiro matou Hutchins e mudou para sempre a vida de Baldwin. Se for considerado culpado, o ator de 66 anos poderá ser condenado a até 18 meses de prisão.

O processo começou nesta terça-feira, 9 de julho, com a seleção dos 12 homens e mulheres do júri, que terão em suas mãos o destino de Baldwin. O ator chegou à capital do Novo México depois de contratar uma das firmas de advocacia mais importantes de Nova York.

À frente de sua defesa está Alex Spiro, um advogado de 41 anos que representou Elon Musk e é conhecido por seu estilo agressivo de questionamento das testemunhas. As alegações iniciais ocorrerão na quarta-feira, oficialmente o primeiro dia do julgamento.

Ele está sendo acusado de homicídio culposo

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, o escritório de advocacia para o qual Spiros trabalha, tentou até o final de junho que a única acusação contra Baldwin, homicídio culposo, fosse descartada. A juíza do caso, Mary Marlowe Sommer, não permitiu.

Baldwin será o segundo envolvido na produção a sentar no banco dos réus pelo acidente ocorrido em 21 de outubro de 2021. A primeira foi a responsável pela armas, Hannah Gutierrez-Reed, uma jovem com pouca experiência no manuseio e arquivo de adereços de filmagens, que foi considerada culpada e sentenciada a 18 meses de prisão em abril. Em uma chamada gravada da prisão, Gutierrez-Reed afirmou que deseja que o júri “também envie Baldwin para a prisão”.