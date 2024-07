O episódio sombrio que afeta a coroa britânica e que deixa William e Charles em pé de guerra

Uma nova polêmica surgiu na monarquia britânica. No entanto, desta vez, o príncipe William está envolvido juntamente com a princesa Beatriz de York e também com Kate Middleton, pois tudo aconteceu após a ausência da princesa de Gales nos últimos meses da agenda pública e real, especialmente desde a descoberta de seu câncer.

Uma nova polêmica envolve a monarquia britânica: o que aconteceu?

Toda a situação em torno de Kate Middleton sugere que ela não retornaria para retomar suas atividades no organograma da família real britânica, o que levou a pensar que a princesa Beatriz de York poderia ser uma opção para ocupar o lugar. No entanto, o problema tem sido o príncipe William, que parece não estar muito de acordo com essa decisão surpreendente.

Príncipe William e Charles III (Max Mumby/Indigo/Getty Images)

Embora Beatriz tenha pedido mais responsabilidades no ambiente da família real, é o príncipe William quem não está totalmente convencido, nem confia na opinião pública sobre o príncipe Andrew, duque de York e pai da princesa Beatriz, de acordo com as informações do site Panorama.

O príncipe William não gosta de Beatriz

Inclusive, o jornal The List mencionou que dar mais destaque a Beatriz “poderia ter um efeito catastrófico em seu papel atual e futuro como figura pública da realeza”.

Kate Middleton A princesa tem preferido se afastar da exposição pública para priorizar sua saúde (Chris Jackson, Dan Charity, APA)

E tudo isso se deve a um capítulo sombrio de vários anos atrás, onde a princesa de York participou ativamente de uma entrevista concedida pelo duque de York após as alegações de seu relacionamento com Jeffrey Epstein, magnata e líder de uma rede de tráfico de menores em 2019. No entanto, apesar de ter sido há vários anos, a Netflix retomou o caso com uma de suas produções chamada ‘A grande entrevista’.

Por isso, o príncipe William não vê com bons olhos que Beatriz tenha mais destaque na instituição monárquica, muito menos que seja a substituta de Kate Middleton.