Meghan Markle é ‘rejeitada’ por estrelas de Hollywood, Cameron Diaz é uma delas

A esposa do príncipe Harry ainda não encontrou seu lugar

Tudo indica que Meghan Markle ainda não encontrou seu lugar depois de abandonar sua carreira de atriz para fazer parte da realeza e depois renunciar a seus títulos reais ao lado de seu marido, o príncipe Harry, após ter sofrido racismo e brigas com alguns membros reais.

Meghan tornou-se uma das mulheres mais rejeitadas do Reino Unido e, após se mudar para os Estados Unidos com sua família, parece que não conseguiu se encaixar em sua antiga vida, sofrendo rejeições de várias celebridades.

Os ex-duques de Sussex tentaram fazer suas vidas no mundo do entretenimento, mas não tiveram muita sorte, como foi o caso do podcast Archetype de Meghan, que foi cancelado e criticado.

Meghan Markle e os desrespeitos que tem sofrido de outras celebridades

O príncipe Harry e Meghan Markle mudaram-se para Montecito, Califórnia em 2020 e encontraram vários vizinhos famosos em seu bairro, no entanto, poucas amizades foram consolidadas.

Alguns deles foram Cameron Diaz, Chris Pratt e sua esposa grávida Katherine Schwarzenegger, que comemoraram o último 4 de julho celebrando o Dia da Independência dos Estados Unidos com uma reunião calorosa em Montecito, mas os grandes ausentes foram Meghan e Harry, o que demonstraria a pouca ou nenhuma amizade que mantêm.

De acordo com alguns meios de comunicação, as crenças cristãs de Chris Pratt e a linhagem Kennedy de Katherine Schwarzenegger os afastam de Meghan. Eles não seriam os únicos a manter distância dos ex-membros reais, David Beckham e Victoria também o fizeram, preferindo manter sua relação com o Rei Charles III, o Príncipe William e Kate Middleton.

Sobre Tom Cruise, sabe-se que ele tem preferido apoiar a coroa, enquanto George Clooney e Elton John se distanciaram; assim como Taylor Swift, que optou por não participar do antigo podcast de Markle e recentemente posou ao lado do futuro herdeiro da coroa e seus filhos durante um de seus concertos.

A ex-atriz e o filho mais novo do monarca britânico se posicionaram entre as personalidades mais canceladas dos últimos anos, não exatamente por deixarem a realeza, mas por expor detalhes das brigas familiares que viveram, situação que muitos consideraram uma traição.