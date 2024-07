Sylvester Stallone faz aniversário e lembra de seu projeto erótico antes de ‘Rocky’

Sylvester Stallone, nascido em 6 de julho de 1946, está comemorando seu 78º aniversário estes dias, relembrando seus humildes começos. Antes de alcançar a fama com ‘Rocky’, ele participou de um filme erótico chamado ‘The Party at Kitty and Stud’s’ em 1970.

Esta experiência, embora polêmica, foi crucial para a sua sobrevivência financeira. Apesar deste início complicado, Stallone perseverou e escreveu o roteiro de ‘Rocky’ em apenas três dias. Insistiu em protagonizar o filme, que ganhou o Oscar de Melhor Filme em 1976, catapultando-o para a fama.

O filme erótico de Stallone

Na busca por estabilidade econômica, Stallone aceitou um papel em um filme de baixo orçamento dirigido por Morton Lewis. O filme, num estilo também conhecido como ‘softcore’, pagou a ele US$ 200 por dois dias de trabalho, dinheiro que o ajudou a sobreviver naquele momento difícil.

Sobre o que era o filme? Bem, mostrava a vida sexual de uma jovem nova-iorquina, Kitty, e seu namorado, Stud, que era brutal e grosseiro, mas Kitty estava apaixonada por seu desempenho sexual.

Às vezes eles praticam sadomasoquismo leve, e Stud bate em Kitty com um cinto. Mais tarde, Stud coloca um cartaz em um quadro de avisos convidando as pessoas para uma festa. Várias pessoas aparecem no apartamento de Kitty e Stud e têm sexo em grupo, e Stud atende a todas as mulheres.

Segundo Stallone, o filme foi financiado por "um grupo de advogados ricos, muito, muito sólidos". Além disso, ele disse em uma entrevista para a Playboy em 1978 que fez o filme por desespero depois de ser despejado de seu apartamento e se encontrar sem lar por vários dias, dormindo em uma estação de ônibus na cidade de Nova Iorque durante o inverno.

Anos mais tarde, aproveitando o sucesso de ‘Rocky’, este filme foi relançado com o título ‘The Italian Stallion’.

Apesar dos desafios e decisões controversas, a determinação e o talento de Stallone o levaram a se tornar uma figura icônica na indústria cinematográfica. Sua história de superação continua inspirando muitos ao redor do mundo.