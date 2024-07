Shakira vai emocionar o público na Copa América com seu show na grande final

A Copa América 2024 está na reta final com quatro Seleções prestes a competir pela vida ou morte para continuar na disputa pelo prestigioso título. No contexto desses jogos esperados, a Conmebol revelou uma das grandes surpresas reservadas para a grande final que acontecerá em 14 de julho no Hard Rock Stadium de Miami, Flórida.

Foi por meio de um comunicado nas redes oficiais da competição continental que foi informada a participação da cantora colombiana, que possui ampla experiência em apresentações durante eventos esportivos. Dois Mundiais e um Super Bowl testemunharam o talento de Shakira com músicas icônicas como ‘Hips Don’t Lie’ e ‘Waka Waka’.

“Shakira é uma estrela extraordinária que tem encantado o mundo inteiro. Suas músicas são cantadas e dançadas em todos os cantos do planeta, tornando sua arte um fenômeno global que ultrapassa fronteiras e é apreciado por milhões de pessoas. Estamos certos de que sua performance no palco da Copa América potencializará a mensagem de paixão saudável e união através do esporte”, afirmou Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

É importante mencionar que o espetáculo da cantora promete ser memorável, pois é a primeira vez na história que a competição terá um show musical, e além disso, este será realizado no intervalo e não durante a cerimônia de encerramento do torneio de futebol, como era costume.

Quais seleções continuam na disputa pelo título?

O torneio continental está na fase de semifinais, onde Argentina, Uruguai e Colômbia são as equipes que mantêm o sonho de se tornarem campeãs da América.

A Alviceleste já garantiu sua vaga contra o Canadá nesta terça-feira, 9 de julho, às 18 h no MetLife Stadium. Enquanto a Garra Charrúa fará o mesmo contra os Cafetaleros na quarta-feira, 10 de julho no mesmo horário no Bank of America Stadium.