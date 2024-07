Trailer da 4ª temporada de The Umbrella Academy dá as boas vindas ao último fim do mundo

Para os amantes da organização de heróis mais caóticos da Netflix, o trailer oficial da quarta temporada de The Umbrella Academy chegou com o universo ainda mais dizimado em seu trailer oficial, liberado na manhã desta terça-feira (9). A última fase da produção chega no streaming em 8 de agosto deste ano, com uma despedida contendo mais um apocalipse.

No trailer, é possível contemplar os irmãos Hargreeves tentando lidar com o fim do mundo por mais uma vez. No entanto, Ben (Justin H. Min) será a chave para acabar com a ameaça que os acompanha novamente.

Em uma realidade caótica e de cinzas, o trailer da produção conta com diversos frames revelando o novo apocalipse da trama. The Umbrella Academy se despede com sua quarta temporada, finalizando a jornada dos heróis mais amados da Netflix.

Confira o trailer:

Início das filmagens

A quarta e última temporada teve as filmagens iniciadas em fevereiro de 2023. Embora seja uma das séries queridinhas de super-heróis presente no catálogo da plataforma de streaming, a terceira temporada sofreu diversas críticas por parte da audiência. Contudo, ainda há esperanças para um belo contorno do que seria a proposta inicial da série, caminhando para um desfecho a ser lançado em breve.

Por meio de suas redes sociais, o Showrunner de ‘The Umbrella Academy’, Steve Blackman, revelou nesta quinta-feira (3) que as filmagens da quarta e última fase da série já se iniciaram.

“Lá vamos nós! Uma última vez...”, legendou Blackman.

Desde que os superpoderosos integraram à família Hargreeves, raramente tiveram momentos sem preocupações. Além dos traumas individuais, os super-heróis já se saturaram de ter que tentar impedir que o fim do mundo aconteça. Será que a quarta temporada trará um desfecho digno aos personagens?