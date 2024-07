Rihanna bilionária: como conseguiu fazer negócios longe da música?

Rihanna é uma artista internacionalmente famosa desde meados dos anos 2000 por sucessos como ‘Pon de Replay’, ‘Umbrella’ e ‘Don’t Stop the Music’, entre outros. No entanto, sua atual fortuna permite que ela se aposente da música sem nenhum problema financeiro.

A artista alcançou uma fortuna impressionante que vai muito além de sua carreira musical. Embora seja mundialmente conhecida por seus sucessos musicais, sua verdadeira habilidade empresarial tem sido refletida em sua capacidade de diversificar suas fontes de renda e criar impérios em indústrias completamente diferentes da música.

Fontes de renda de Rihanna além da música

Um dos pilares mais importantes de sua riqueza é a Fenty Beauty, a linha de cosméticos que lançou em 2017.

A Fenty Beauty destacou-se rapidamente no mercado de beleza pelo seu foco inclusivo, oferecendo uma ampla gama de tons de base para atender a diversidade de tons de pele que outras marcas não tinham abordado.

Esta abordagem não apenas atraiu uma grande quantidade de consumidores, mas também estabeleceu um novo padrão na indústria da beleza. A Fenty Beauty gerou US$ 100 milhões em vendas nas primeiras semanas e atingiu US$ 570 milhões em 2018.

Ao mesmo tempo, Rihanna lançou a Savage X Fenty, uma linha de lingerie que também se destacou por sua inclusividade, oferecendo uma ampla gama de tamanhos e estilos. A Savage X Fenty tem sido aclamada tanto por sua qualidade quanto por sua representação da diversidade de corpos, o que impulsionou suas vendas e consolidou sua presença no mercado da moda.

Além disso, em colaboração com a LVMH, Rihanna fundou a marca de moda Fenty em 2019. Ao fazê-lo, ela se tornou a primeira mulher negra a liderar uma marca sob o conglomerado de luxo LVMH. Embora a linha de roupas tenha pausado sua produção em 2021, ainda é um marco significativo em sua carreira empresarial.

A estrela nascida em Barbados fortalece sua marca graças aos mais de 100 milhões de seguidores em suas redes sociais pessoais.

Esta constante visibilidade, juntamente com seu sucesso na indústria da beleza e da música, permitiu-lhe posicionar-se entre as mulheres mais ricas dos Estados Unidos, acumulando uma fortuna de US$ 1,4 bilhão.