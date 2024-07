Qual era o valor da dívida de Michael Jackson antes de morrer?

Michael Jackson, o icônico ‘Rei do Pop’, enfrentava uma dívida significativa antes de seu falecimento em 2009. Este dinheiro é atribuído a uma série de gastos consideráveis relacionados ao seu estilo de vida, aos preparativos de sua turnê de shows ‘This Is It’ e a vários conflitos legais. Apesar de seu sucesso artístico e da influência cultural que teve ao longo de sua carreira, Jackson enfrentou dificuldades financeiras em seus últimos anos.

Qual era o valor da dívida?

Os advogados responsáveis por seu patrimônio trabalharam arduamente após sua morte para lidar com as dívidas e melhorar sua imagem e legado, garantindo assim o bem-estar financeiro de seus beneficiários. Os relatórios indicam que o valor era de aproximadamente 500 milhões de dólares.

De acordo com os documentos, Jackson tinha mais de meia dúzia de processos pendentes em todo o mundo" e mais de "65 reivindicações de credores foram apresentadas no espólio, resultando em processos adicionais, dos quais vários resultaram em litígio.

Ainda deve?

De acordo com a declaração, "os executores e seus advogados continuam lidando com questões comerciais, fiscais e legais desafiadoras", o que significa que o patrimônio de Michael Jackson ainda deve uma grande quantidade de dinheiro apesar de ter resolvido esses problemas financeiros, de acordo com fontes próximas.

John Branca e John McClain, os responsáveis pelo caso, desempenharam um papel importante neste processo ao reestruturar as finanças e colaborar com consultores legais para resolver reclamações de credores e litígios pendentes. O legado de Jackson demonstrou ao longo do tempo sua capacidade de recuperação e valor duradouro, passando de estar falido a ser avaliado em mais de 2 bilhões de dólares.

Além disso, essa mudança financeira se deveu em grande parte à venda de ativos, como sua participação na Sony/ATV e no catálogo Mijac Music, bem como aos ganhos gerados por material póstumo e produções relacionadas à sua música.