Ben Affleck se mudou da mansão de Jennifer Lopez e levou várias coisas para a casa da ex

No meio dos rumores de divórcio entre Ben Affleck e Jennifer Lopez, o ator foi visto neste fim de semana na casa de sua ex Jennifer Garner levando algumas coisas.

Há várias semanas, tem sido dito que o ator e a diva do Bronx se separaram, um ano depois de terem adquirido uma mansão no valor de 65 milhões de dólares para viver juntos com todos os seus filhos.

No entanto, neste domingo, 30 de junho, Ben Affleck foi visto carregando um livro e uma lata de refrigerante nas mãos para a mansão onde mora sua ex-parceira e mãe de seus três filhos, Jennifer Garner.

Ben Affleck estava passeando com sua ex Jennifer Garner

Antes, parecia que Ben Affleck e Jennifer Lopez estavam sempre juntos, saindo como casal ou com seus filhos, ou cercados por amigos. No entanto, desta vez, a cantora viajou sozinha para a Itália, enquanto o ator passeava com sua ex-esposa.

Sim, o vencedor do Oscar e Jennifer Garner passaram parte de seu domingo passeando, enquanto JLo esteve na semana de moda de Paris, completamente sozinha.

Tudo isso só tem alimentado os rumores de que Ben Affleck e Jennifer Lopez não estão mais morando juntos. Na verdade, uma fonte da revista People afirma que o diretor também estaria morando em uma casa em Brentwood, alugada por 100 mil dólares por mês, enquanto a diva está ficando na mansão que comprou com seu ex-parceiro até conseguir vendê-la, pois supostamente já está à venda.

Até o momento, nenhum deles confirmou ou negou os rumores sobre a separação, mas alguns meios afirmam que será apenas uma questão de tempo até que façam um anúncio conjunto.