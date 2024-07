A lua de mel de Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi com seus pais

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi continuam seu verão de amor durante a lua de mel em Porto Cervo, Sardenha. Os recém-casados foram fotografados desfrutando de sua lua de mel no sábado junto aos pais do modelo, Jon Bon Jovi e Dorothea Hurley. Brown, de 20 anos, e Bongiovi, de 22, de mãos dadas e sorrindo para as câmeras enquanto os quatro passeavam juntos pela bela ilha mediterrânea. As imagens mostraram o lendário roqueiro e sua esposa de longa data caminhando atrás de seu filho e nora. A saída em família ocorre dias após Bon Jovi, de 62 anos, ser visto tomando sol durante a luxuosa escapada.

O vencedor do Grammy foi fotografado relaxando numa espreguiçadeira com um maiô azul marinho enquanto Hurley, de 61 anos, dormia ao seu lado debaixo de um guarda-sol. As férias chegam um mês depois de a estrela de ‘Stranger Things’ ter casado em segredo com Bongiovi em maio. “Foi uma cerimônia muito discreta e romântica, com os seus familiares mais próximos enquanto diziam os seus votos,” disse uma fonte ao US Sun na altura.

O Page Six ouviu dizer que estão planejando uma segunda cerimônia na Itália para este verão. Semanas depois, o intérprete de ‘Livin’ on a Prayer’ falou com entusiasmo sobre o casamento. “Eles são ótimos, absolutamente fantásticos”, disse Bon Jovi sobre os recém-casados no ‘The One Show’ da BBC em maio. Ele acrescentou: “Foi um casamento muito pequeno, familiar, e a noiva estava linda, e Jake está tão feliz quanto pode estar.” Apesar de sua juventude, o orgulhoso pai também demonstrou apoio ao relacionamento de Brown e Bongiovi depois que anunciaram seu noivado no ano passado.

“Não sei se a idade importa. Se encontrar o parceiro certo e crescerem juntos, acho que esse seria o meu conselho, realmente, crescer juntos é sábio”, disse Bon Jovi no programa ‘Andy Cohen Live’ da SiriusXM em maio de 2023. Ele continuou, “Acho que todos os meus filhos encontraram pessoas com quem acreditam que podem crescer juntos e nós gostamos de todos eles.” Enquanto isso, o cantor se casou com sua namorada do ensino médio, Hurley, em uma capela de Las Vegas em 1989.

Além de Jake, eles têm mais três filhos: Stephanie, de 31 anos, Jesse, de 29, e Romeo, de 20. Bon Jovi falou sobre ultrapassar limites em seu casamento em abril, admitindo ao Independent: "Esses são todos os maravilhosos clichês do estrelato do rock. Trata-se de não mentir sobre ter sido um santo, mas também não ser burro o suficiente para estragar a vida em casa". A união de Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi celebra o amor jovem, além da aprovação e apoio de suas famílias, sugerindo um futuro brilhante e unido para o casal.