Outra celebridade envolvida na morte de Matthew Perry? Isto é o que dizem os investigadores

A morte de Matthew Perry continua a gerar comoção e novas descobertas que complicam ainda mais a investigação. O ator de ‘Friends’, que faleceu em 28 de outubro de 2023 em sua residência em Los Angeles aos 54 anos, foi encontrado sem vida devido aos “efeitos agudos da cetamina”. Este anestésico, que também é usado em terapias para tratar a depressão e outros transtornos mentais, agora é o foco de uma investigação que está revelando segredos sombrios de Hollywood.

Recentemente, a revista 'InTouch' revelou que uma segunda celebridade feminina foi vinculada à investigação. Embora sua identidade não tenha sido revelada, essa figura pública, que supostamente afirmava estar sóbria, foi descrita pelas fontes como uma "farmácia ambulante". As autoridades possuem evidências fotográficas que mostram essa mulher junto com Perry no consultório de um médico conhecido por prescrever ketamina para o ator.

Essa nova vertente da investigação sugere que Perry e essa segunda celebridade poderiam ter se ajudado mutuamente a obter drogas, consultando seus respectivos médicos sempre que seus suprimentos pessoais se esgotavam. "Se os federais tivessem os telefones de qualquer um deles, especialmente o dessa segunda celebridade, porque ela não apaga suas mensagens de texto, provavelmente encontrariam conversas sobre drogas e 'Como posso conseguir mais'", afirmou uma fonte anônima.

Esta revelação segue a implicação anterior de Brooke Mueller, ex-mulher de Charlie Sheen, na investigação. Mueller foi levada para interrogatório depois que as autoridades apreenderam um iPhone e um laptop de seu quarto em uma residência em Los Angeles. A conexão entre Perry e Mueller, juntamente com essa nova celebridade, está sendo examinada minuciosamente para esclarecer se existia uma rede de fornecimento de ketamina e outras drogas.