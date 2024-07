Dança dos Famosos: Reflexão de Tati Machado na final viraliza

Tati Machado vence o quadro Dança dos Famosos 2024, no Domingão com Huck

Tati Machado ganhou o quadro Dança dos Famosos de 2024, mas foi sua fala final sobre “o corpo que dança é o seu corpo” que viralizou depois da final no Domingão com Huck.

ANÚNCIO

No X (Twitter), o discurso ganhou espaço e muitos fãs aplaudiram virtualmente a famosa, que levou a melhor na disputa contra Lucy Alves e Fernando Perroti e Amaury Lorenzo e Camila Lobo.

“Arrepiada com isso que Tati Machado falou. Diferente do que muitos pensavam, ela provou que é muito mais que essas dancinhas. Ela arrasou em toda trajetória”, escreveu uma pessoa.

Um outro fã do Dança disse que estava feliz com a vitória de Tati Machado e Diego: “Foi lindo acompanhar vocês no Dança dos Famosos”.

Na mesma rede social, a equipe da famosa publicou uma nota de agradecimento a todos que acreditaram e levaram ela para a final. Confira abaixo!

“Winner! Com garra, dedicação e superando todos os obstáculos, Tati e Diego se consagram campeões da Dança dos Famosos! Cada passo conquistou nossos corações, inspirando todos a acreditarem em seus sonhos e a nunca desistirem”.

O que Tati Machado disse ao vencer

Emocionada, o novo nome do Saia Justa (GNT) lembrou que há um ano ela viralizou dançando funk no Encontro: “Hoje é dia 7 do 7 de 2024. Dia 7 do 7 de 2023 foi exatamente o dia que eu viralizei com aquela dancinha que todo mundo conhece”, começou ela.

ANÚNCIO

“Há exatamente um ano atrás, a dancinha que me abriu portas, que me faz estar aqui, a dancinha que mudou a minha vida, mudou a vida da minha família”, disse Tati emocionada no palco do Domingão.

“Então, eu preciso só agradecer a todos que tiveram com a gente nessa jornada e dizer para vocês que o corpo que dança é o seu corpo. Isso não tem preço”, concluiu a famosa, que foi aplaudida de pé por Eliana e Ana Maria Braga.