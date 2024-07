Clássicos dos anos 80: como a MTV transformou a indústria da música

A MTV (Music Television) foi lançada em 1º de agosto de 1981, marcando o início de uma revolução na indústria da música e na cultura popular. A rede começou com o famoso vídeo ‘Video Killed the Radio Star’ do The Buggles, um título profético que destacou como a chegada da MTV mudaria a forma como o público experimentava a música.

Este canal de televisão a cabo foi dedicado exclusivamente à transmissão de vídeos musicais 24 horas por dia, oferecendo aos artistas uma plataforma completamente nova para promover sua música e sua imagem.

Impacto cultural da MTV durante os anos 80

Antes da MTV, a promoção da música dependia principalmente do rádio e de aparições em programas de variedades e shows ao vivo. Com a chegada da MTV, os videoclipes se tornaram uma ferramenta essencial para a promoção. Artistas como Michael Jackson, Madonna e Prince usaram videoclipes inovadores e chamativos para chamar a atenção do público e criar uma identidade visual que complementava sua música.

Michael Jackson, por exemplo, elevou o padrão dos vídeos musicais com seu curta ‘Thriller’, que não só se tornou um sucesso comercial, mas também um fenômeno cultural.

A MTV também desempenhou um papel crucial na globalização da música. O canal não apenas apresentava artistas americanos, mas também músicos internacionais, facilitando o acesso a diferentes gêneros e estilos musicais de todo o mundo. Isso ajudou os artistas internacionais a entrarem no mercado americano e os artistas americanos a expandirem sua presença globalmente.

O impacto da MTV na indústria da música foi profundo. O canal não apenas mudou a maneira como a música era promovida, mas também como era consumida. Os videoclipes se tornaram uma forma de arte por si só, e a imagem visual de um artista se tornou tão importante quanto sua música. Isso incentivou os artistas a serem mais criativos e a investir na produção de vídeos de alta qualidade.

Além disso, o popular canal americano influenciou a moda, o comportamento e as atitudes dos jovens, que eram seu principal público. A emissora introduziu novos estilos de vestir e agir, tornando-se uma referência cultural para a juventude da época.

Um marco significativo que também marcou a história da MTV foi a criação do MTV Video Music Awards (VMAs) em 1984.

Os VMAs rapidamente se tornaram um dos eventos mais importantes da indústria da música, reconhecidos por suas performances ao vivo e momentos icônicos. Prêmios como ‘Vídeo do Ano’, ‘Melhor Artista Revelação’ e ‘Melhor Vídeo Feminino’ celebram a criatividade e a inovação nos vídeos musicais. Em 1992, a MTV lançou o MTV Movie Awards, que também ganhou popularidade por suas categorias únicas e performances memoráveis.

O legado da MTV começou nos anos 80 e continuou nos anos 90 até o início dos anos 2000. No entanto, com a chegada da Internet e as mudanças de perspectiva do canal, a MTV deixou de ter o impacto que teve durante seus primeiros anos.