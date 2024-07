Revelada qual a fortuna que Matthew Perry tinha antes de morrer: quem ficou com o dinheiro?

Uma das mortes mais dolorosas para o mundo do entretenimento foi a de Matthew Perry. O lendário ator, famoso por seu papel de ‘Chandler Bing’ em ‘Friends’, marcou um antes e um depois nas comédias norte-americanas.

Ele morreu em outubro de 2023 e desde então as causas de sua morte têm sido investigadas com muito cuidado, pois o ator havia permanecido limpo de drogas (era viciado) nos últimos 19 meses.

No meio de todos os trâmites legais, um documento publicado pelo The Sun, do qual a revista Quien, revela a quantidade de dinheiro que ele tinha antes de morrer.

Lisa Ferguson, responsável pelo trust do patrimônio do ator norte-americano, apresentou um documento de inventário que mostra um saldo de US$ 1.596.914,47. Este milhão e meio é adicionado ao trust que ele havia montado em 2009, onde estava depositando seus ganhos por ‘Friends’, acumulando US$ 120 milhões.

Os documentos mostram que Matthew Perry não tinha casas na Califórnia, pois nenhuma das que supostamente tinha estava em seu nome.

A quem deixou a sua herança?

Matthew Perry deixou sua herança para seu pai, chamado John Perry; para sua mãe, Suzanne Morrison; e para sua meia-irmã Caitlin Morrison.

Mas também incluiu uma ex-namorada chamada Rachel Dunne, uma mulher com quem ele namorou nos anos de 2003 e 2004, exatamente durante as últimas temporadas de ‘Friends’.