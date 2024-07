O Urso inicia a terceira temporada com um grande recorde, mas a América Latina ainda terá que esperar para vê-la

Na quarta-feira passada, 26 de junho, a tão aguardada terceira temporada da bem-sucedida série da FX, O Urso, estreou no Hulu e desde então quebrou um recorde surpreendente na plataforma. A história segue Carmy (Jeremy Allen White) e sua equipe enquanto enfrentam os desafios de abrir e manter um restaurante de sucesso, e desde a primeira temporada conseguiu capturar a atenção do público e da crítica.

ANÚNCIO

"A sinopse da série que causou sensação diz: 'Enquanto Carmy luta para transformar a lanchonete familiar e a si mesmo, ele trabalha ao lado de uma equipe de durões que no final se revela como sua família escolhida'."

Qual foi o recorde que O Urso quebrou após a estreia da sua terceira temporada?

De acordo com a Variety, a terceira temporada de O Urso atingiu um novo marco impressionante em sua estreia. O primeiro episódio da nova temporada alcançou 5,4 milhões de visualizações em apenas os primeiros quatro dias de transmissão. Este feito, além de representar o melhor desempenho para uma estreia da FX no Hulu, também foi a estreia mais assistida de qualquer série com roteiro na plataforma.

Este bem-sucedido lançamento da nova temporada de O Urso não é uma surpresa, já que no início deste ano ganhou quatro prêmios Globo de Ouro, com vitórias em atuação para White e Edebiri e o Globo de Ouro de Melhor Série de Televisão - Musical ou Comédia, pelo trabalho da segunda temporada. Sua primeira temporada recebeu 13 indicações ao Emmy, incluindo Melhor série de comédia e indicações de atuação para White, Moss-Bachrach, Edebiri, Jon Bernthal e Oliver Platt.

A série se destacou por sua autenticidade e pela profundidade emocional de seus personagens, o que a tornou um fenômeno boca a boca. A terceira temporada mantém essa tendência ao explorar novas dinâmicas dentro da equipe do restaurante e agora revela o alcance de um novo recorde de audiência.

Do lado da América Latina, ainda será necessário esperar alguns dias a mais antes de poder desfrutar da terceira temporada, uma vez que a estreia está agendada para o Disney+ em 14 de agosto.