Fotos que mostram Arianna, a filha de Marc Anthony que é idêntica a ele aos 30 anos e vive no anonimato

Marc Anthony é um dos cantores mais bem-sucedidos, com uma longa carreira de mais de 30 anos, e aos 55 anos ele continua colhendo sucessos em cada música e em sua vida pessoal.

E é que o cantor se casou no ano passado com a modelo Nadia Ferreira e tiveram seu filho Marco, que é o sétimo do cantor.

O famoso tem mais seis filhos, que teve com diferentes mulheres, e sua filha mais velha é uma das menos conhecidas, que acabou de completar 30 anos.

Quem é Arianna, a filha mais velha de Marc Anthony que acaba de completar 30 anos e vive no anonimato

Marc Anthony teve sua primeira filha, Arianna, com a ex-policial, Debbie Rosado, em 1994, e apesar de ser sua filha mais velha, ela é a menos exposta e poucos a conhecem.

E é que a jovem tem se mantido no anonimato, afastada das redes sociais, dos paparazzi e do mundo mediático.

No entanto, existem algumas fotos em que ela está posando ao lado de Marc muito feliz e mostra que é idêntica ao cantor, além de se saber que ela tem um bom relacionamento com seu pai e irmãos.

Na verdade, há uma foto onde o cantor posa com todos os seus filhos na época, e pode-se ver Arianna abraçando Max e Emme, filhos do cantor com Jennifer López, e vestindo uma calça esportiva, blusa branca, sapatos pretos e óculos.

Noutras fotos, vemos a filha do cantor acompanhando-o em alguns eventos, usando um lindo vestido preto, com o cabelo solto e liso, mostrando o quão bonita ela é.

"Sua filha é uma rainha", "uau, ela é linda, gostaria de vê-la mais vezes", "sua filha é tão bonita, se parece muito com você", "Arianna é tão linda, não sabia dela", "OMG, não sabia que você tinha outra filha além da Emme, ela é muito bonita", "ela deve viver escondida, pois não sabia dela", "sua filha mais velha é uma rainha" e "essa garota é divina, não posso acreditar que já tenha 30 anos", são alguns dos comentários nas redes.

O que mais surpreende é que esta filha do cantor tem 5 anos a mais do que sua esposa Nadia, que tem 25 anos. No entanto, nem ao cantor nem à modelo incomoda essa diferença de idade entre eles, e deixam claro que estão muito apaixonados.

Além de Arianna e Marco, Marc é pai de Chase, de 28 anos, Cristian e Ryan, que teve com Dayanara Torres, e Maximiliano e Emme, que teve com JLo, e ama todos igualmente, embora compartilhe pouco de seus encontros nas redes sociais.

Embora a jovem aparentemente não tenha redes sociais e prefira manter-se no anonimato, em algumas ocasiões ela acompanhou seu pai em seus concertos e deixou claro que o apoia e que se dão muito bem.